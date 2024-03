El pedido de ayuda de Daniel Osvaldo: "Mi vida se me está yendo de las manos"

A pocas horas de anunciar su separación de la periodista Daniela Ballester, el ex futbolista Daniel Osvaldo difundió un desgarrador video en su cuenta de Instagram en el que cuenta que padece depresión y que esa enfermedad lo llevó a caer en adicciones como el alcohol y las drogas.

En la grabación de casi 10 minutos, que tuvo miles de reproducciones y de comentarios en los que sus seguidores le brindan apoyo y le dan fuerza, el ex delantero de Boca Juniors dijo que su vida se le está yendo de las manos y pidió perdón a la conductora televisiva por sus declaraciones, a sus amigos y a su familia por sus errores.

“Yo sé que voy a salir y que voy a volver a ser el de antes. Aún no entiendo como llegué hasta acá, la verdad”, señaló llorando el también cantante en el impactante video.

Osvaldo decidió abrir su corazón y pedir ayuda pública ante los problemas de salud mental y las adicciones que está transitando.

“Es difícil para mí hacer este video porque… Nunca hice algo así. Pero creo que llegó el momento porque estoy bastante desesperado y no la estoy pasando muy bien para nada. Primero y principal, quiero aclarar que lo que dije sobre Daniela es mentira. Lo dije en un estado de enojo y de ceguera. Y estoy muy arrepentido porque seguramente mi dicho le haya traído problemas a ella en su trabajo y en su vida”, comenzó explicando el ex goleador de 38 años, en relación a su reciente ruptura amorosa.

Luego Osvado se refirió a sus problemas y sostuvo: “No sé si será un pedido de ayuda o si simplemente tengo la necesidad de hablarlo porque hace mucho tiempo que vengo lidiando con una depresión muy grande. Esa depresión me hizo caer en en algunas adicciones, alcohol y drogas. Y la verdad es que estoy en un momento en el cual mi vida se me está yendo de las manos. Lo quería contar y compartirlo con ustedes", indicó.

"Estoy con tratamiento psiquiátrico tomando medicaciones. Tengo una enfermedad muy específica. Falta de autoestima, depresión. Muchas veces vuelvo a caer en mis adicciones. Por enojo he caído en la autodestrucción y eso destruye también a la gente que está a mi alrededor. Prácticamente vivo solo, encerrado en mi casa”, contó el ex integrante de la selección italiana de fútbol.

Y continuó: “No salgo a ningún lado, no hago nada productivo por mi vida y no me dan ganas a veces ni de levantarme de la cama. No me dan ganas ni de bañarme a veces", confesó, agregando que quiere contar todo eso porque "creo que la única manera de la cual yo pueda salir es que. Que realmente se entere la gente de lo que me está pasando. Y como le dije antes, he caído en adicciones muy feas que solo llevan a que mi depresión sea cada vez más grande. Esto me hizo alejarme de gente que que me quiso mucho, que me quiere mucho, que yo también quise y que quiero mucho. Eso me hace no tener ganas de ver a mi familia, de no tener ganas de compartir cosas con mis hijos”, relató.

En otro tramo de la grabación, el ex futbolista reiteró: “Quiero pedir disculpas a Daniela porque está pasando en este momento. Por culpa mía está viviendo cosas que no debería vivir, pero quiero contar esto, no para hacerme la víctima para nada, sino para contarles, para que entiendan a los que les interese. Para que entiendan que las cosas que hago no están bien. Las decisiones que tomo en mi vida, que no están bien. El enojo que tengo con el mundo y con mucha gente y tienen que ver conmigo, con mi enfermedad, con mi falta de autoestima, con mi depresión y con mis malas decisiones”.

Además, Osvaldo dejó en claro que su situación económica se ve afectada por los problemas de salud mental que está atravesando. “No tengo un trabajo estable. Me gasté prácticamente todos mis ahorros porque como no tengo ingresos, la plata no dura para siempre. Pero eso es lo de menos, porque nunca me interesó el dinero. Yo nací pobre y puedo morir pobre y eso no me importa”, expresó.

Cabe recordar que el ex futbolista abandonó la práctica deportiva profesional en febrero del 2020, cuando tuvo sus últimas apariciones con la camiseta de Banfield.

Además, tiene tres hijos: dos son fruto de su relación con la italiana Elena Braccini y uno que tuvo cuando estaba en pareja con Jimena Barón.