Día del Trabajador con “Música en el Patio” en el Centro Cultural

Este domingo 1 de mayo, día del Trabajador, se llenará de música con una nueva fecha del programa Música en el Patio que se desarrollará en el Centro Cultural San Francisco

Organizado por la Secretaría de Gobierno a través de la Dirección de Cultura, el evento comenzará a las 16 con entrada libre y gratuita. Será una tarde de variada y buena música con la presentación de las bandas locales Viejos Vinagres, Astronautas del futuro y Sinergía.

Al respecto el director de Cultura Gabriel Quaranta adelantó: “Este programa abarcaba diferentes géneros pero este año decidimos hacer uno, que por estas seis fechas va a ser exclusivamente Rock and Roll porque hay muchas bandas en la ciudad que tienen ganas de mostrar su trabajo. Decidimos darle este formato de domingo a la tarde ya que hay tantos eventos los viernes y sábados, que por ahí el domingo les queda cómodo a los artistas porque no tienen que tocar en otros lugares, hay muchos que son teloneros y no querían que se superponga con eso”.

“Los esperamos a todos a disfrutar de buena música y compartir un grato momento entre amigos”, concluyó el funcionario.