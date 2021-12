(Por Digo Batlle/Télam) El cine resiste. Así podría sintetizarse este 2021 para un negocio que tiene un ojo puesto en la pandemia y otro en el crecimiento arrollador de los servicios de streaming. El fenómeno comercial a escala global de “Spiderman: Sin camino a casa” demostró que todavía existe un público masivo dispuesto a concurrir a las salas incluso en un contexto sanitario como el actual que dista mucho de ser el ideal, pero esa sonrisa final, ese éxito puntual que maquilla una realidad bastante demacrada, no modifica una tendencia que sigue siendo (cada vez más) preocupante.

Con los grandes estudios de Hollywood cada vez más enfocados en el negocio del streaming (Disney con Disney+ y Star+, Warner con HBO Max, Paramount con Paramount+ y otros servicios como Netflix, Amazon Prime Video o Apple TV+ con sus generosas billeteras disponibles para producir contenidos originales), los distribuidores y exhibidores ven cómo se les va limitando de forma progresiva e inexorable el negocio. El sistema de “ventanas” (período de exclusividad que tenían los cines para explotar las películas) voló por los aires: hoy, en el mejor de los casos, quedó reducido a unas pocas semanas, pero en algunos casos -como las películas de Warner en los Estados Unidos- llegó al lanzamiento simultáneo en salas y en HBO Max.

¿Qué pasará en 2022? Imposible hacer predicciones cuando la variante ómicron vuelve a generar incertidumbre. De hecho, en Países Bajos acaba de cancelarse la edición presencial del Festival de Rotterdam (26 de enero al 6 de febrero), que volverá a realizarse de forma online porque allí rige una cuarentena estricta con los cines -y todos los negocios no esenciales- cerrados. ¿Continuará la recuperación incipiente que se registró en 2021 respecto del año anterior en casi todo el mundo o el boom de “Spiderman: Sin camino a casa” quedará como una ilusión, una aislada excepción? En los próximos meses comenzarán a surgir las primeras respuestas.

Lo más visto en los cines de Argentina

Apenas una semana le alcanzó a “Spiderman: Sin camino a casa” para convertirse en la película más vista de todo 2021. Con 1.550.000 entradas vendidas en sus primeros siete días en cartel, la película con Tom Holland y Zendaya les permitió a los cines recuperar parte de los ingresos perdidos en los últimos dos años y ratificó que lo que mejor funciona en salas son los tanques ligados a franquicias populares: de hecho, el podio local se completó con “Rápidos y furiosos 9” (950.000 espectadores) y “Venom: Carnage liberado” (850.000).

Lo mejor de los estrenos comerciales

Si bien el acceso a los cines está cada vez más restringido para el cine de autor, durante 2021 llegaron a las salas argentinas los nuevos trabajos de Christopher Nolan (“Tenet”), Chloé Zhao (“Nomadland”), M. Night Shyamalan (“Viejos”), Roman Polanski (“J'accuse: El affaire Dreyfus”), Clint Eastwood (“Cry Macho”), Christian Petzold (“Undine”), Ken Loach (“Lazos de familia”), Ridley Scott (“El último duelo” y “La casa Gucci”), Céline Sciamma (“Retrato de una mujer en llamas” y “Petite maman”), Denis Villeneuve (“Duna”), Edgar Wright (“El misterio de Soho”), Wes Anderson (“La crónica francesa”) y Steven Spielberg (“Amor sin barreras”).

El problema surge cuando se analizan cómo les fue en el terreno comercial y en la inmensa mayoría de los casos la respuesta de público fue muy pobre, lo que genera preocupación respecto de qué puede pasar en el futuro inmediato con este tipo de propuestas un poco más exigentes. Muchos analistas prevén que los autores deberán contentarse con un lanzamiento en festivales y luego con un paso simbólico, casi testimonial, por la cartelera comercial para finalmente desembarcar en lo que será su destino principal: las plataformas de streaming.

Lo que dejaron los festivales

Con formato híbrido (más online en el caso del BAFICI y más presencial, en el de Mar del Plata) volvieron los dos principales festivales argentinos, que permitieron ver varios de los mejores films del año como los dos nuevos largometrajes del japonés Ryusuke Hamaguchi (“Drive My Car” y “Wheel of Fortune and Fantasy”) y los dos más recientes trabajos del prolífico realizador coreano Hong Sang-soo (“In Front of Your Face” e “Introduction”).

Otros valiosos títulos de la cosecha 2021 fueron “What Do We See When We Look at the Sky?”, del georgiano Alexandre Koberidze (llegará el 7 de enero próximo a la plataforma de streaming MUBI); “Sexo desafortunado o porno loco”, dirigido por el rumano Radu Jude (de inminente estreno en salas argentinas); “Quién lo impide”, del español Jonás Trueba; “Ahed’s Knee”, del israelí Navad Lapid; “Memoria”, film del tailandés Apichatpong Weerasethakul rodado en Colombia; “Vortex”, del franco-argentino Gaspar Noé; “Il buco”, del italiano Michelangelo Frammartino; “Mad God”, trabajo de animación del estadounidense Phil Tippett; y “Titane”, audaz segundo largometraje de la francesa Julia Ducornau que venía de ganar la Palma de Oro en Cannes, entre varios otros.

Los gigantes del streaming van por el Oscar

“Roma”, del mexicano Alfonso Cuarón, estuvo muy cerca de darle en 2019 a Netflix el primer premio Oscar a Mejor Película. Desde entonces, ganar la principal estatuilla se ha convertido en una obsesión para los gigantes del streaming.

Este año Netflix tiene varias apuestas muy fuertes como “El poder del perro”, de Jane Campion; “La hija oscura”, ópera prima de Maggie Gyllenhaal; “Claroscuro”, debut en la dirección de otra reconocida actriz como Rebecca Hall; “No miren arriba”, tragicomedia de Adam McKay con Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence; “Más dura será la caída”, western de Jeymes Samuel; y “Tick, Tick … BOOM!”, musical de Lin-Manuel Miranda. Además, cuenta con “Fue la mano de Dios”, de Paolo Sorrentino, que representa a Italia para los galardones de la Academia de Hollywood; y -solo para América Latina- con “Madres paralelas”, de Pedro Almodóvar, que si bien no compite por España podría obtener varias nominaciones.

Sus competidoras no se quedan atrás: Amazon Prime Video confía en “Being the Ricardos”, film de Aaron Sorkin con Nicole Kidman y Javier Bardem como Lucille Ball y Desi Arnaz; mientras que Apple TV+ tiene buenas chances con “La tragedia de Macbeth”, nueva versión del clásico shakespeareano dirigida por Joel Coen y encabezada por Denzel Washington y Frances McDormand.

Cine argentino, más calidad que público

No fue un buen año para la producción nacional en salas (lo más visto fue “Cato” con apenas 65.000 espectadores), porque muchos productores decidieron aplazar varios estrenos importantes a la espera de mejores condiciones sanitarias (recién el 13 de enero habrá un lanzamiento grande para “Hoy se arregla el mundo”, de Ariel Winograd, con Leonardo Sbaraglia).

Si bien los números de la taquilla fueron decepcionantes, eso no significa que en festivales o con distribución limitada en salas no hayan aparecido muy buenas películas. “Adiós a la memoria”, de Nicolás Prividera; “Piedra noche”, de Iván Fund; “Jesús López”, de Maximiliano Schonfeld; “Una escuela en Cerro Hueso”, de Betania Cappato; “Camila saldrá esta noche”, de Inés Barrionuevo; “La luna representa mi corazón”, de Juan Martín Hsu; “Implosión”, de Javier Van de Couter; “Una casa sin cortinas: El enigma Isabel Perón”, de Julián Troksberg; “El perro que no calla”, de Ana Katz; y “Bandido”, de Luciano Juncos, son solo algunos de los títulos que ratifican la calidad y diversidad de una producción local que seguramente en 2022 se reencontrará de forma masiva con su público.