Francisco Ércole tuvo otra gran presentación en el último programa del reality musical Canta Conmigo Ahora que se emite por Canal 13: el cantante sanfrancisqueño, de 23 años, llegó a la gran final que se emitió el viernes.

Sin embargo, el jurado no lo eligió para ser parte de la ronda final donde se impuso finalmente Chelzye, quien se convirtió en la nueva ganadora. La joven cerró el certamen con un puntaje perfecto que le permitió imponerse con casi 40 puntos de diferencia sobre la otra finalista, Eve Romano.

Tras su excelente desempeño, el cantante habló en La Mañana de El Periódico por FM 97.1 y se refirió a su experiencia.

“Estoy muy contento con todo lo que estuvo pasando. Fue una experiencia que no me esperaba vivir porque no tenía ninguna expectativa sobre la etapa a la que iba a llegar. Lo viví así y estoy muy contento con los mensajes, con el apoyo, con la repercusión, de a poco estoy respondiendo todo y estoy muy, muy contento”, sostuvo en la charla.

Fanático de la música de los ‘80 y de los 90’, Ércole manifestó que las devoluciones que obtuvo por parte de los artistas que formaban parte del jurado le “sirvieron un montón” y que es mucho el trabajo que viene haciendo desde hace tiempo: “Por ahora no tengo nada fijo o nada específico que pueda decir, pero sí tengo cosas en mente que tienen que ver con hacer algo de música propia y con producir algo que tenga que ver más con eso”.

En cuanto al trato de los artistas que formaron parte del programa opinó: “Hermoso, súper humano. Está buenísima la oportunidad de conectar con muchos artistas más allá del resultado y de lo que pase en el programa. Creo que también es una oportunidad poder estar con gente que está en la misma que vos y poder compartir esa experiencia”.

Radicado actualmente en Buenos Aires, el cantante aseguró que siempre que puede aprovecha para volver a San Francisco. “Me encanta volver y pasarla ahí con mis amigos, mi familia y desconectar un poco del caos de la ciudad”, cerró.

Así fue la última presentación de Francisco Ércole:

El video que muestra su recorrido hasta la Gran Final: