Ramón Luis Ayala Rodríguez, mejor conocido como Daddy Yankee, es uno de los reggaetoneros masivos con más años de carrera. Este domingo 20 el músico anunció que su camino como cantante llega a su fin. “En esta carrera, que ha sido un maratón, al fin veo la meta”, comenzó.

“Ahora voy a disfrutar de todo lo que me han dado. Me dicen que hice al género mundial. Pero fueron ustedes los que me abrieron las puertas para convertir este género en el más grande del mundo”, siguió.

“Siempre trabajé para no fallarles”, expresó el portorriqueño y siguió: “Para poder inspirar a los chamaquitos a que sean líderes, que sueñen, que no piensen en limitaciones. En los barrios donde crecimos la mayoría querían ser narcotraficantes. Hoy la mayoría quieren ser cantantes. Eso para mí significa mucho”.

Ahí fue cuando clarificó: “Formalmente les anuncio mi retiro de la música. Lo voy a hacer entregándoles mi mejor trabajo y mi mayor gira, celebrando estos 32 años de historia. Les voy a dar todos los estilos que me han definido en un solo álbum. Legendaddy (el nuevo álbum) es lucha, fiesta, romance”.

Y no dejó de agradecer: “Me retiro con el mayor de los agradecimientos, a mi público, colegas, productores, medios, plataformas”.