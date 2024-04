La Comedia San Francisco vuelve a poner en escena “El Loco y la Camisa” de Nelson Valente, la obra ganadora del Premio Carlos al “Mejor espectáculo cordobés”. La nueva función será este martes 23 de abril a las 21 en el Centro Cultural San Francisco.

Para hablar de la multipremiada obra teatral que indaga sobre la salud mental, Luz Lescano, una de las integrantes del elenco, visitó La Mañana de El Periódico y comentó las sensaciones a días de una nueva función: “Estamos otra vez muy emocionados por volver a traer la obra. Es una obra que la gente agradece y admira muchísimo realmente. Todas las funciones siempre estuvieron agotadas. Es un público tremendo”.

“Lo bueno es que es una comedia dramática, entonces la gente se ríe a carcajadas y después… el golpe final. Se escuchan los suspiros, la gente que se mueve en los en los asientos. Después viene la gente a saludarte y te busca para decirte realmente lo conmovida que queda", agregó.

Respecto a la trama, Lescano comentó: “La obra trata de una familia, está la mamá, el papá, Beto y la hermana María Pía. Beto tiene algún tipo de trastorno mental y la familia lo niega y lo avergüenza. Y todo se descoloca cuando viene el novio de María Pía a presentarse en la familia. Beto sale ahí de sus escondites para decir algunas verdades bastante fuertes. Como se imaginarán, la primera hora es para reír pero después uno empieza a reflexionar”.

“Uno lo hace para para que realmente el mensaje llegue, que rebote de alguna manera, que seamos espejo, como siempre decimos. Entonces que se logre eso es es impresionante para nosotros. Estamos muy siempre muy agradecidos de poder lograrlo”, añadió.

Las entradas pueden conseguirse al 3564 590390.

Las de Barranco vuelve en experiencia inmersiva

Lescano también adelantó que vuelve “Las de Barranco” en una experiencia inmersiva a la Casa Losano.

Una antigua mansión, 14 actores y actrices dentro que le harán vivir al espectador la historia como si vivieran dentro de ella, hace más de un siglo y en una experiencia teatral única.

En “Las de Barranco”, de Gregorio de Laferrere, una familia de clase media se desmorona económicamente y su derrumbe amenaza con arrastrar también la supuesta posición social que ocupa. La madre, viuda de un militar que sólo le dejó su pensión, vive con sus tres hijas ya grandes. El dinero no alcanza y, para ella es fundamental mantener las apariencias. Entre las hijas, educadas para el casamiento, se destaca Carmen. No menos por su dulzura e inteligencia que por su belleza. Y, pretendida por muchos varones, es el mayor diamante entre las “joyas de la abuela” que la madre tiene para vender, o por lo menos, arrendar. Es que Doña María no vacila en métodos con tal de aferrarse a esa situación económica que ya ha perdido.

Para esta propuesta hay cuatro fechas, de las cuales la primera, prevista para el 26 de abril, ya se agotó. Aún quedan entradas, con mayor o menos disponibilidad, para las funciones de los días domingo 5 y 19 de mayo y del viernes 10 de mayo.

Las entradas pueden conseguirse al 3564 590390. Anticipadas 4 mil; en puerta, 5 mil pesos.

Ambas obras tienen la dirección teatral de Adrián Vocos.