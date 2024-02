El Gobierno nacional aseguró que tras la eliminación del Fondo Compensador del Interior, por el cual se otorgaba un subsidio a las provincias para financiar el funcionamiento del transporte urbano de pasajeros, las provincias “tendrán que aumentar” las tarifas y que es un “tema ajeno” a la Nación. Así lo ratificó el vocero presidencial Manuel Adorni este viernes en conferencia de prensa.

Tras el fracaso de la Ley Bases en Diputados, el último jueves se informó la decisión del presidente Javier Milei de eliminar el Fondo Compensador a las provincias, aunque mantiene con reducciones los subsidios el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Según agregó el comunicado del Gobierno, se busca priorizar la asistencia directa del Estado a través de la tarifa reducida que se puede pedir con la tarjeta SUBE, la cual solo funciona en la ciudad de Buenos AIres y otras pocas localidades.

Tras esto, más de 40 intendentes de todo el país, incluyendo los de las principales ciudades de Córdoba, firmaron un comunicado señalando “una situación de extrema preocupación”, que el anuncio sostiene la inequidad con el AMBA y que no descartan tomar medidas judiciales.

Este viernes, el vocero Adorni fue consultado sobre esta medida y aseguró que “es un problema de las provincias” y que deberá resolverlo cada gobernador. “Si alguna provincia considera que no puede abonar ese subsidio, sostener la tarifa de transporte, la tendrá que aumentar, como creo que algunos han manifestado que van a hacer, o algunos otros han manifestado que van a sostener el subsidio de las propias provincias”, afirmó.

Y agregó “Entiendo también que será una decisión de cada gobernador hacerlo o no, ver si alguna de las partidas que tienen actualmente en ejecución se puede reasignar a que la gente no pague el transporte más de lo que ya lo paga. Es un tema ajeno a nosotros”.

“Lo que el Estado Nacional no puede seguir haciendo es subsidiando cuestiones que no le corresponden y que, efectivamente, pagamos entre todos los argentinos”, dijo.

Consultado sobre la inequidad de la medida ya que se mantienen los subsidios para el AMBA, manifestó: “Lo que es jurisdicción nacional es responsabilidad nuestra y es donde nosotros intervenimos. Lo que no es jurisdicción nacional es un problema de las provincias. No veo a quién estamos perjudicando más o menos y, en tal caso, los subsidios que todavía no están corregidos se van a ir corrigiendo con el tiempo y no se corrigieron simplemente por una cuestión de procesos de tiempos y de una lógica de cuestiones burocráticas que hacen a que no se hayan podido resolver todavía, pero que se van a ir corrigiendo”.