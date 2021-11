Una mujer se salvó de la muerte gracias al auxilio de su hija de 12 años, en un hecho ocurrido en San Lorenzo, provincia de Santa Fe. Su ex pareja la había golpeado hasta dejarla inconsciente y la había escondido debajo de la cama pero su hija llegó justo a tiempo.

La mujer de 27 años fue atacada a golpes por su ex pareja y padre de dos de sus tres hijos.

Cuando la mujer perdió la conciencia, el hombre la envolvió en una sábana y la ocultó debajo de la cama. La nena de 12 años, que había sido testigo del brutal hecho de violencia de género, salvó a su madre.

Según informó el sitio A24, el día del ataque el agresor pasó por la casa de la víctima, donde vive con sus hijos de 2, 6 y 12 años, para buscar algunas cosas y se llevó la moto de ella.

“A la tarde, cuando volví de trabajar, fui a buscar la moto. Él vive en Fray Luis Beltrán y cuando llegué a la casa estaba con una mujer. Yo no dije nada y me fui. Serían las 18 o 18.30. No discutimos ni nada, me fui”, indicó la mujer.

Más tarde, el hombre identificado como Juan José B, quien tiene orden de restricción por denuncias de violencia de género por parte de la mujer desde 2018, volvió a la casa de la víctima.

“Entró por un costado y empezó a pegarme. Primero con un velador, en la cara y la cabeza, y después golpes y patadas. Cuando caí me pisó con un zapato tipo botín que usa”, contó la víctima.

“Mientras me pegaba y mis chicos lloraban, entró mi nena más grande y lo quiso sacar de encima pegándole una piña en la espalda. Es rechiquita y el tipo la empujó contra el inodoro del baño, se golpeó. Entonces la nena esperó un ratito hasta que él se fuera y ella me sacó de debajo de la cama”, agregó.

“Ella vio que yo estaba debajo de la cama y envuelta en una sábana y temblando. Me movía mal, es que estaba en convulsiones por los golpes de la cabeza, ella me sacó y llamó a vecinos y me internaron en el hospital Granaderos a Caballo y salí el jueves”, relató la mujer.

“Él venía a ver a los chicos pero nos amenazaba constantemente. Cuando estuve internada fue al hospital no sé a qué, calculo que para ver si estaba muerta. Ahora estoy muy asustada y hace tres noches que no duermo, puede venir y no sé qué puede pasar”, confesó.

Si sos víctima o conoces a alguien que sufra violencia de género llamá al 144 las 24 horas.