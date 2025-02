El presidente Javier Milei se refirió por primera vez por fuera de redes sociales al escándalo internacional que protagoniza por haber promocionado el lanzamiento de una criptomoneda, $LIBRA, supuestamente destinada a financiar proyectos para el desarrollo de la Argentina, que terminó en un fraude con denuncias por estafa.

“Si vos vas al casino y perdés plata, digo, ¿cuál es el reclamo? Si vos sabías que, digamos, tenías esas características. Es decir, entonces es muy interesante que aquellos que participaron en ello, no solo que lo hicieron voluntariamente, es un problema entre privados, porque acá el Estado no juega ningún rol, digo, que eso quede claro, y además lo hicieron voluntariamente”, le dijo el mandatario a Jonatan Viale, de TN.

El periodista televisivo le preguntó si “está bien que el Presidente promocione eso” y Milei respondió: “Yo no lo promocioné, yo lo que hice es que lo difundí”. Viale le retrucó: “Bueno, es lo mismo”. Milei insistió: “No, no, no es lo mismo, no es lo mismo”.

Viale entonces repreguntó si estaba bien que el presidente de la Nación difundiera eso, tomando las palabras de su entrevistado, sabiendo los riesgos que tiene. Milei respondió: “A ver, a ver, yo soy un tecno-optimista fanático y tengo una pasión por la tecnología y yo quiero que la Argentina se convierta en un hub tecnológico. Entonces, toda propuesta que vos te encuentres que pueda mejorar el financiamiento, como es en este caso, digamos, para lo que serían emprendedores tecnológicos, o sea, es equivalente a cuando vas a la inauguración de una planta”, comparó.

El presidente sostuvo hoy que el desarrollador Hayden Davis, de Libra, le propuso "armar una estructura que financie a emprendedores y que por la informalidad no pueden acceder a eso", por lo que se prestó a dar "difusión" de esa criptomoneda desde sus redes sociales.

"Cuando se hace público el proyecto de Libra, le doy difusión para que aquellos que necesitan aplicar al financiamiento, lo puedan hacer", explicó en la entrevista al canal Todo Noticias (TN).

Además, sostuvo hoy que después del escándalo por las criptomonedas deberá "levantar filtros" y "poner murallas" porque, dijo, "no puede ser tan fácil llegar a él".

"La lección más interesante y que tengo que aprender es que asumí la presidencia y seguí siendo Javier Milei el de siempre, y los que me conocen saben que se accedía a mí de la misma manera que cuando era presidente", dijo.

Noticia en desarrollo.