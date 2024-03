La agenda de recitales 2024 sigue cargada y abril llega con presentaciones de artistas internacionales como la mítica banda de metal Megadeth y el dúo australiano Air Supply, además de los shows de estrellas locales como Emilia Mernes, entre otros.

Mon Laferte

La cantante chilena vuelve al país en el marco de su gira internacional Autopoiética, y se presentará el próximo jueves 4 de abril en el Movistar Arena de Buenos Aires, a dos años de su última presentación en el país. Las entradas están a la venta en la web del estadio, con precios que arrancan desde los $25.000.

Emilia Mernes

Emilia Mernes rompió todas las expectativas y agotó 10 fechas en el Movistar Arena en 10 horas, donde se presentará el 6, 7, 19, 20, 21 y 23 de abril, además del 3, 29, 30 y 31 de mayo–. Tras batir el récord, anunció dos fechas en Estado Vélez Sarsfield para el 12 de octubre y 13 de octubre.

Air Supply

El dúo australiano regresa a la Argentina para celebrar sus 50 años de historia con dos shows en el Quality Arena de Córdoba, el 9 de abril, y en el teatro Gran Rex de Buenos Aires, el 11 de ese mes. Las entradas se consiguen en Ticketek y TuEntrada.

Megadeth

La mítica banda de metal se presenta en el Movistar Arena, en el marco de su gira mundial "Crush the World Tour", el próximo 13, 14 y 16 de abril. Las entradas están agotadas para las dos primeras fechas y todavía se consiguen para la última en la web del estadio.

Jonas Brothers

El regreso a la Argentina del famoso trío pop estadounidense Jonas Brothers es un hecho. En el marco de su gira "The Tour: Five Albums. One Night", el grupo va a repasar lo mejor de sus cinco discos de estudio en el Movistar Arena. Confirmaron tres fechas para el 25, 26 y 27 de abril. Los tickets van desde los $45.000.

Karol G

La cantante de reggaetón colombiana Karol G se presenta el 26 y 27 de abril en uno de los recitales más esperados del año, en el Estadio de Vélez Sarfield, donde va a presentar su disco “Mañana será bonito”. Aunque se agotaron los tickets para la primera fecha, para la segunda aún hay algunas localidades, desde $33.200.

Fuente: Página 12