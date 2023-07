Tras varias semanas de silencio, Jey Mammón decidió volver a la televisión para hacer la primera entrevista en vivo desde que salió a la luz la denuncia por abuso sexual que le realizó Lucas Benvenuto en el año 2020 y que nunca se investigó porque la Justicia consideró que estaba prescripta porque habían pasado demasiados años.

En la entrevista con Intrusos, el ex conductor de La Peña de Morfi remarcó varias veces que Benvenuto hizo una “denuncia falsa” porque ellos mantuvieron un vínculo desde los 16 años del joven hasta sus 25 años y contó que le inició una demanda. Si bien destacó que no hubo abuso, afirmó que hoy sí le “hace ruido” la diferencia de edad ya que por ese entonces Lucas era menor y Mammón ya tenía 32 años.

Según contó el periodista Lucas Bertero en el programa Entrometidos, que conduce Carlos Monti, Benvenuto le respondió desde Ushuaia, donde vive actualmente y trabaja como instructor de patín, y remarcó que se puso muy mal al ver a Jey Mammón nuevamente en televisión.

“No quiero hablar con nadie, ni con mi familia. Solo decirte que estoy destrozado. Esto que estoy viviendo parece sacado de un cuento de terror”, declaró el joven, que en redes sociales publicó una foto con un caballo, que decía “necesito que me despiertes”.

“Estoy acostumbrado a ser el protagonista de estos cuentos desde muy chico. Es imposible no enterarme. Tengo el corazón roto. No puedo más de la tristeza que siento, estoy al borde de mandar todo a la mierda”, se sinceró.

Más tarde, le respondió a Ángel de Brito y él contó todo en LAM: “Le pregunté si tenía una foto de sus 16 años para ver cómo era en ese entonces y me dijo ‘tengo algunas fotos de niño, no de esa edad. Las únicas fotos que tengo de esa edad son las que sacaron los pederastas que estuvieron conmigo’”.

“Aprovecho que me hablaste para decirte que estoy muy mal de ánimo, la estoy pasando muy mal. Hoy falté a dar las clases de patín. Te juro que es muy parecido a cuando era un niño y esa sensación de que hablar está mal. Y si bien el 90% de la sociedad está conmigo, me siento solo igualmente. Así salga bien o mal todo esto, nadie va a arreglar lo que rompieron adentro mío. Me da igual lo que pase. No me van a devolver eso”, finalizó.