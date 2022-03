En el marco de la apelación a la falta de mérito que había dictado la Justicia en primera instancia, la causa por abuso sexual simple contra el actor Fabián Gianola sufrió un revés judicial este lunes.

La Cámara de Apelaciones le revocó la falta de mérito y lo procesó este lunes, embargándolo además en $800 mil.

El fallo es por la causa que le inició Viviana Aguirre quien denunció los abusos que sufrió por parte del actor, con quien trabajó en un programa de radio.

"Me tocaba las piernas, me decía 'hoy trajiste piernas' por mi ropa. No duramos ni siquiera un mes trabajando juntos. La segunda vez me dio un beso en la boca y ahí se molestaron mis compañeros. Y la última vez me tocó mis partes íntimas", fue el relato de Aguirre.

El actor acumula ya seis imputaciones por abuso sexual, a las que sumó el testimonio y la declaración de Mabel Gagino, que presentó la denuncia penal de manera formal en la UFEM (Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres).

Fuente: La Nueva Mañana