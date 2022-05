Juicio por Nora Dalmasso: explotó el fiscal con insultos por la falta de apoyo

El juicio por el crimen de Nora Dalmasso sumó una polémica inesperada. El fiscal de Cámara, Julio Rivero, explotó con insultos por la falta de apoyo. Las quejas fueron dirigidas especialmente a sus colegas de la provincia.

A dos meses de iniciarse el proceso en la Cámara Primera del Crimen, Rivero salió de un grupo de Whatsapp integrado por fiscales dejando un fuerte mensaje. En el chat hay funcionarios en actividad y jubilados.

De manera textual, escribió: "Saben que ? Soy Julio Rivero. Fiscal de Cámara en el caso .... (ponganle el adjetivo que quieran) "Macarron" se llama la causa (por sin algún distraído no lo tiene). El debate comenzó el día 14/3/2022. Hace casi dos meses. Y .. espera hasta hoy NI UNA SOLA.MUESTRA DE APOYO ...de los que no me conocen (son la mayoría) y de los que algo me conocen. Saben que, estimados colegas del MPF ? Váyanse a la puta madre que los pario. Y gracias Dr. Carlos Ferrer por invitarme al grupo".

El mensaje obtuvo respuesta de algunos fiscales. Por un lado consideraron una falta de respeto el envío y a su vez hubo quienes reconocieron la falta de apoyo.

Rivero ya había manifestado que lo dejaron solo. Fue el 15 de marzo, un día después del inicio del juicio en el que Marcelo Macarrón, viudo de Dalmasso, es juzgado como supuesto instigador del homicidio ocurrido en 2006 en Río Cuarto.

Luego de hacer la presentación del caso ante el jurado popular que integran ciudadanos comunes, el fiscal de Cámara lamentó que el debate no contara con una querella. Se refirió entonces a la situación de María Delia Grassi, la mamá de la víctima que abadonó su participación tras sufrir un ACV.

Grassi desistió de ser querellante por un acuerdo al que llegaron sus hijos y los nietos, Facundo y Valentina Macarrón.

Más allá de esa situación, se entiende que el reclamo de Rivero a través de Whatsapp ante sus colegas hace alusión a la falta de respaldo por parte de la Fiscalía General de la Provincia.

En Río Cuarto aseguran que Rivero no recibió ni un llamado del fiscal general Juan Manuel Delgado, a un año de jurar en el cargo.

La única declaración pública del Poder Judicial la hizo el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Sebastián López Peña, quien expresó el acompañamiento del máximo tribunal para el desarrollo del juicio por el crimen de 2006. (Fuente: El Doce TV)