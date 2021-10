A través de una extensa carta publicada en su cuenta de Facebook, el dirigente social Juan Grabois pidió disculpas tras sus declaraciones en las que sostuvo que le “hacía ruido la fortuna de la familia Kirchner".

A menos de veinticuatro horas de haber sido consultado por el patrimonio de los políticos, el referente de la CTEP culpó a los medios de comunicación de tergiversar sus palabras y por “entrecomillar una frase que no se dijo”.

Sólo una cosa publicaron: la respuesta, torpe e imprudente, a la pregunta de un columnista. En tres casos, entrecomillando una frase que no dije. Mi respuesta se usó para dañar -otra vez sopa- a Cristina y Máximo Kirchner”, sostuvo el dirigente de la MTE en su extenso comunicado. Y agregó: “Me disculpo con ellos y con todos los compañeros de nuestro campo político-social”.

"Hace dos meses no hago declaraciones públicas porque el sistema mediático (casi) siempre te caga. No te deja trasmitir lo que querés trasmitir y te hace decir lo que no querés decir", apuntó. En las mismas líneas, el abogado destacó la labor social de la familia Kirchner, y a manifestó que “cualquier desigualdad le hace ruido”. Asimismo, hizo mención a las disparidades que tiene con ese sector del oficialismo y sostuvo que a diferencia del líder de La Cámpora y la vicepresidenta, milita por una perspectiva “postcapitalista y antiextractivista”.

“Cristina siempre ha sido clara en su programa: un capitalismo en serio con una fuerte industria nacional y regulaciones estatales que combine crecimiento económico con inclusión social”, destacó. Y sumó: “No es mi perspectiva, pero es infinitamente mejor al neoliberalismo y perite mejores condiciones para avanzar en la construcción de un humanismo revolucionario dónde seamos humanamente diversos, pero socialmente iguales”.

Grabois dejó en claro que en los momentos de “persecución” contra la vicepresidenta “puso la cara” por ella y defendió su “integridad humana y lealtad política a la causa del pueblo”. Además, casi en un intento de justificación, aseguró que estuvo a disposición junto a la exmandataria cuando debió prestar declaraciones en los juzgados de Comodoro Py.

“Que los modales, que la cartera, que esto o aquello. Lo que les molestó siempre fueron sus políticas y su inteligencia estratégica, pero es más fácil dar el debate saliendo por la tangente, buscando lo sucio, sin confrontar ideas sino agravios”, señaló el dirigente.

Por su parte, y en contradicción con sus propias palabras, el dirigente de la MTE cerró su columna de opinión afirmando: “Me hacen ruido las desigualdades. Todas. Me hace ruido el oro ensangrentado que adorna más de una Iglesia. Me hace ruido este país, su sistema político, su dirigencia político, social y sindical entre la que me incluyo; pero sobre todo me hace ruido el poder ingobernable de las élites empresariales, judiciales, mediáticas y financieras que manejan el país entre bambalinas sin nunca poner la cara, sin que los vote nadie, que tratan de ablandar o comprar a cuanto dirigente despunta y la odian a ella porque con ella no pudieron”.

Por último, Grabois aseguró recibió llamados de varios sectores tras sus dichos, y disparó: “dialogo sí, amiguismo no. No me interesa. Prefiero un millón de veces la difamación de ustedes y sus empleados que traicionar a nuestro pueblo, a los dirigentes que nuestro pueblo ama y a las convicciones que sostenemos”.