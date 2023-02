Tres dotaciones de Bomberos Voluntarios de Río Cuarto habrían ingresado este mediodía en la Unidad Penitenciaria N° 6. Familiares y allegados a los internos se concentran en la puerta del edificio y reclaman información. Desde el exterior, se advierte una columna de humo y algunas corridas de los penitenciarios en la cima del centenario edificio.

“Que salga alguien a explicar qué pasa, dicen que les requisaron y les han roto todo, no tienen derecho, que alguien de la cara”, coincidían en expresar los manifestantes, con desesperación.

A los gritos, madres, hermanas y padres de las personas privadas de su libertad reclamaban a los guardiacárceles respuestas. “No tienen piedad”, imploraban, en medio de la tensión que causaba el ingreso de bomberos y de uniformados.

En un video que se habría filtrado del pabellón 6, internos con el rostro semitapado protestan por una requisa y denuncian que habría personas enfermas a las que no les dan la atención que necesitan. “No me sacan a enfermería (…) no nos sacan al patio, tenemos gente enferma y no la sacan. Nos verduguean (sic) a la visita, no la dejan entrar. Nosotros también somos humanos y tenemos derechos”, afirma, desde el interior del pabellón 6 un interno, con una herida en el rostro.

En medio de la creciente preocupación, los familiares comenzaron a quemar gomas frente al penal, para exigir una respuesta de las autoridades.

Agustín Torres, jefe de la Departamental de Policía de Río Cuarto, se acercó a la zona y adelantó que todos los presos están bien y no hay ningún herido. No obstante, dijo que las autoridades penitenciarias ampliarán la información sobre la situación en la cárcel.

