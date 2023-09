La Cámara de Diputados comenzó a debatir este martes el proyecto de ley de reforma del Impuesto a las Ganancias elaborado por el Poder Ejecutivo, cuya sanción quedó asegurada dado que el Frente de Todos construyó una mayoría con bloques provinciales y los libertarios.La iniciativa establece que se elimina la cuarta categoría del gravamen y se crea en reemplazo un impuesto cedular que fija que sólo pagarán el tributo los altos ingresos superiores a 15 sueldos mínimos mensuales, que en la actualidad representan más de $ 1.770.000.

El primer orador, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Carlos Heller (Frente de Todos), destacó los alcances del proyecto y recordó que “la eliminación del tributo fue eje de la campaña de gobiernos anteriores -por Cambiemos en 2015-“ y que “finalmente, en vez de cumplir con eso aumentaron la cantidad de trabajadores alcanzados”.

“Estamos tratando un proyecto que deja sin efecto el Impuesto a las Ganancias sobre el trabajo personal en relación de dependencia, jubilaciones y pensiones e incorpora un régimen cedular para grandes ingresos”, explicó el miembro informante del dictamen de mayoría en el inicio del debate en el recinto.Para Heller, “el proyecto debe ser tomado dentro del conjunto de demandas que la sociedad nos viene haciendo, y de hecho el tema ha motivado que existan unos 30 proyectos modificando la ley actual, elaborados por diputados del oficialismo y de la oposición”.

"No debemos olvidarnos que esta política fue eje de promesas de campaña de gobiernos anteriores, que planteaba su eliminación lisa y llana, y que no solo no se concretó, sino que se duplicó la masa de trabajadores que era alcanzada”, insistió el legislador oficialista.

En ese sentido, remarcó: “Lo más notable es que en ese periodo el salario tuvo una pérdida del 20 por ciento y se alcanzó a más trabajadores con la carga impositiva”.“Dicen que es una medida electoralista, lo que quiere decir que es buena para la gente, ¿Se trata de eso no? en hora buena que los que somos gobierno tengamos que tomar medidas que benefician a la gente”, añadió.“No somos amigos del déficit fiscal, somos enemigos del déficit para alcanzarlo”, cerró el diputado Heller, ante el aplauso de la bancada oficialista.

El rechazo de JxC al proyecto

Los diputados de Juntos por el Cambio (JxC) Luciano Laspina y Alejandro Cacace rechazaron el proyecto de reforma al Impuesto a las Ganancias, ya que regirá en 2024 y que sólo "beneficia al 5 por ciento" de los trabajadores.Laspina, vicepresidente de la comisión de Presupuesto, aseguró que "es una ley que beneficia a 800 mil personas y perjudica a 47 millones de argentinos, poniendo al país al borde de la hiperinflación".

Al defender el dictamen de minoría en la sesión especial en la cual se debate la rebaja de Ganancias, el legislador del PRO dijo que "lo que estamos votando es una concesión a los jerarcas sindicales que estuvieron el otro día en la plaza haciendo campaña. Representan a un grupo minúsculo de trabajadores no representan a los pobres sino a los negocios que rodean a la pobreza".

Por su parte, Cacace dijo que "incrementaron la presión fiscal y sólo tras perder las elecciones, ser derrotados y quedar terceros ahora proponen una reforma fiscal que se aplica para el próximo Gobierno cuando ya no están".

El legislador agregó que "frente a un proyecto que no busca solucionar la situación de los que menos tienen, que perjudica las arcas estatales, que es irresponsable, injusto y regresivo, Juntos por el Cambio elige la responsabilidad para con los ciudadanos”.

A su vez, el radical Victor Romero agregó que "el impuesto se ha vuelto distorsivo pero el tema son los extremos; pasamos de una situación de inequidad a beneficiar a aquellos trabajadores que más ganan. El déficit por la falta de recaudación va a traer más inflación”.

Milei, a favor de la baja

El diputado y candidato a presidente por la Libertad Avanza, Javier Milei, aseguró que su espacio va "a acompañar la baja por el impuesto porque es más libertad y es devolverle los derechos a la ciudadanía".Milei dijo: "Siempre vamos a votar a favor de eliminar impuestos y del gasto público, y como hay gente que no le gusta bajar el gasto aparece el tema del financiamiento".

"Como libertario que soy, desde mi punto de vista el Estado es una organización criminal violenta, que vive de una fuente coactiva de ingreso llamada impuestos y por lo tanto los impuestos son un robo", afirmó el legislador y candidato.

En su mensaje, Milei también consideró que "es un delirio descomunal tratar al salario como ganancia" por lo cual "debe ser eliminado".Milei también cuestionó a la "oposición amarilla" en alusión a JXC y señaló que la coalición opositora "aprobó la locura del FMI, la ley de góndola, y hay 34 de ellos que votaron la estatización de YPF".

El arranque de la sesión

La sesión inició a las 13.15 la sesión especial para tratar la reforma al Impuesto a las Ganancias, una ley de empleo Pymes que busca la incorporación de nuevos trabajadores con beneficios impositivos y la creación de cinco universidades nacionales.

La presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau, abrió la sesión con la presencia de 130 legisladores: 111 del Frente de Todos, cuatro diputados de Evolución Radical, 2 de Provincias Unidas, tres del Interbloque Federal, 4 de la izquierda, los libertarios Javier Milei y Victoria Villarruel y los legisladores gobernadores electos de Santa Cruz, Claudio Vidal, su compañero de bloque Felipe Álvarez, de Neuquén, Rolando Figueroa.

A ese número que da 129 legisladores se suma la titular del cuerpo Moreau, quien da quórum pero no vota.

La gran sorpresa de la sesión fue la decisión de los cuatro legisladores de Evolución Radical -la agrupación que conduce a nivel nacional Martín Lousteau- Emilio Yacobitti, Dayna Tavela, Gabriela Brouwer de Koning y Marcela Antola de dar quorum, lo que marca una diferencia con el resto del bloque de Juntos por el Cambio.

Los detalles de la iniciativa

El proyecto del Poder Ejecutivo crea un nuevo impuesto sobre los ingresos a partir del equivalente a 15 salarios mínimos, vitales y móviles (SMVM) al mes, con una alícuota progresiva sobre el excedente que va de 27% a 35% y se actualiza con el valor del SMVM dos veces por año.De esta forma, sólo pagarán el impuesto a las Ganancias 88.000 contribuyentes, lo que representa menos del 1 % del total de las remuneraciones, jubilaciones y pensiones.

Los otros proyectos que se tratan

Otro de los temas centrales que el oficialismo busca aprobar en el plenario de este martes es un proyecto de ley enviado por el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa: la creación del Programa de Generación y Fortalecimiento del Empleo Argentino "Empleo Mipyme".

A través de la iniciativa se contempla una reducción de las contribuciones patronales del 100% a aquellas PyMEs que contraten a personas jóvenes y beneficiarios de programas sociales que accedan al mercado laboral por primera vez.En el temario también figura la creación de cinco universidades nacionales: Del Delta, de Pilar, de Ezeiza, de Madres de Plaza de Mayo y de Río Tercero (Córdoba).

De los cinco proyectos universitarios a debatir cuatro pertenecen a diputados del FdT y uno (Río Tercero) a legisladores de Evolución Radical.Asimismo, se tratará el proyecto que busca instituir el 15 de noviembre de cada año como el Día Nacional por la Memoria de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan.