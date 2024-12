En medio de la polémica por las nuevas restricciones implementadas por PAMI para el acceso gratuito a medicamentos, el diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA) Julio Moreno Ovalle justificó las medidas y sostuvo que "no debe ser para tanto", descartando que la decisión ponga en riesgo la vida de algunos adultos mayores.

"No creo que pueda llegar a pasar a ese extremo. Esa persona puede tener parientes o gente que la pueda ayudar, no debe ser para tanto", manifestó el legislador en diálogo con El Destape AM 1070, luego de que en la entrevista le plantearan el peligro de que los jubilados se mueran por falta de medicación.

Desde su lugar, el economista, quien aclaró que no toma ningún medicamento, reconoció que es un "tema de alta sensibilidad", pero objetó: "No creo que deba tener la sensibilidad que le están dando en este momento para usarlo como una herramienta para generar algún tipo de disconformidad".

"Lo que pasa es que hay jubilados que necesitan y otros que tienen otro tipo de ingresos. Hay jubilados que pueden tener una casa o un auto de alta gama, no me parece mal lo que se está haciendo. Estamos defendiendo una reducción del déficit presupuestario que nos toca a todos, no solamente al PAMI", argumentó.

Las declaraciones del legislador tuvieron lugar luego de que PAMI anunciara la implementación de nuevos requisitos para acceder al beneficio de medicamentos gratuitos, que implica que quienes necesiten cobertura del 100% deberán tramitar un "subsidio social" y cumplir con ciertas condiciones, como no percibir ingresos superiores a $390.000 mensuales, no estar afiliados a una prepaga y no poseer vehículos de menos de 10 años de antigüedad.

