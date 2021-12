Magdalena Espósito Valenti, madre de Lucio Dupuy, y su pareja, Abigail Páez, están acusadas de asesinar al nene de 5 años a golpes, en La Pampa.

Además, según lo que arrojó la autopsia, fue víctima de golpes, quemaduras, mordeduras y abuso sexual, en un hecho que conmocionó a todo el país.

Las imputadas permanecen alojadas en un sector especial del Complejo Penitenciario N°1 de San Luis. No pueden mezclarse con el resto de la población carcelaria, para garantizar su resguardo ante la amenaza de que puedan ser agredidas.

Nueva prueba

La defensora oficial de Páez, María Silvina Blanco Gómez, se refirió a los nuevos datos que podrían esclarecer un poco más la situación del 26 de noviembre, día del asesinato.

“Estamos a la espera de la apertura de una cámara de seguridad cercana al domicilio que podría darnos un poco más de precisión al respecto”, manifestó.

Con este video, la Justicia podrá esclarecer si era Páez la única que estaba con Lucio antes de llevarlo a la salita médica. O si, por el contrario, ambas permanecían en el departamento cuando fue golpeado hasta su muerte.

Los horarios de las cámaras serán información fundamental, ya que en un momento las dos se retiraron y sólo Páez volvió a ingresar.

Tras el crimen de Lucio, Blanco Gómez se reunió con ambas acusadas para asumir la defensa, pero decidió que solo patrocinaría a Páez: “No quiero decir que haya intereses contrapuestos, porque no se acusaron entre sí. Pero sí a mí me generó esto de que si defendía a las dos podía perjudicar el interés de alguna de ellas. El objetivo es que tengan garantizada una defensa plena, y si me quedaba con las dos no era lo mejor”, indicó.

“La investigación tiene un plazo de 180 días. En ese plazo pueden pedir la ampliación de su declaración o bien hacerlo en el juicio, algo que vamos a evaluar con Abigail. Todavía no lo ha hecho. El único momento en el que tuvo la oportunidad de declarar fue a las horas del hecho y no lo hizo. Hoy se incorporaron informes y autopsias; veremos si es conveniente o no que ella declare”, dijo Blanco Gómez a dicho portal.