La titular del PRO, Patricia Bullrich, planteó su deseo de conquistar la presidencia en 2023, motivo por el que afirmó que está "para cambiar el país", y advirtió que el Frente de Todos es "un proyecto que está agotado".

"Mi nombre no suena ni en Ciudad ni en Provincia, lo hacen sonar porque es una forma de querer reducirme. Yo no voy a avanzar sobre nada hasta el año que viene, pero te voy a una dar una sola definición: estoy para cambiar el país, y creo que tengo lo que hay que tener para cambiarlo", subrayó Bullrich.

En declaraciones publicadas por los diarios Clarín y La Nación, la dirigente de Juntos por el Cambio afirmó que los candidatos del espacio en los comicios de 2023 deberán competir en las PASO, incluso dentro del PRO.

"Dentro del PRO también tenemos que ir a la PASO, con dos, tres o cuatro candidatos, los que tengan que ser. Ese tiene que ser el mecanismo", enfatizó la ex ministra de Seguridad del gobierno de Cambiemos.

En cuanto a la gestión del presidente Alberto Fernández, Bullrich consideró que el jefe de Estado está "débil, no reacciona", y completó: "La coyuntura la veo de quiebre, con un proyecto kirchnerista que ha perdido su esencia, que se ha burocratizado, limitado a un sólo objetivo por el cual fue elegido Alberto Fernández: la impunidad de Cristina Kirchner".

Sobre Macri

"Siento que Macri no se ve presidente de nuevo, que se ve en otro lugar. Pero poder, puede, por supuesto", indicó Bullrich ante la pregunta puntual acerca de si el ex mandatario podría volver a ser candidato en 2023.

Respecto de si se bajaría de la carrera presidencial en caso de que Macri es candidato presidencial, respondió: "No es una pregunta que pueda contestar. Lo que sí le digo es que si uno quiere ser campeón del mundo, le tiene que ganar a todos. No estoy pensando en una competencia con Macri".

Ante la insistencia sobre si competiría con el ex presidente, retrucó: "No quiero responder esa pregunta. Eso me enfrentaría o me subordinaría a Macri y ninguna de las dos cosas me parecen una buena posición en este momento".

Por otra parte, la dirigente de la oposición aseguró que "la grieta es una construcción del kirchnerismo, que sólo tiene valor lo que ellos piensan o dicen", y expresó: "A nosotros nos gustaría tener un diálogo democrático, pero si con el que querés dialogar te tira una piedra, lo que te sale es defenderte".

Por último, la titular del PRO indicó que en las recorridas "lo que más plantea la gente es 'esta vez, a jugárselas, a ser valientes, esta vez no queremos tibiezas'", y concluyó: "La gente quiere unidad, porque Juntos por el Cambio es más que todos nosotros". (NA)