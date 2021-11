Por primera vez, habló con la prensa la mujer de la pequeña localidad Jacinto Arauz, en La Pampa, que asegura haber sido abducida por los ovnis.

La señora, ahora con la identidad revelada Irma Rick, había sido denunciada el pasado 16 de noviembre como desaparecida. Sin embargo, el caso tuvo un giro inesperado al descubrir que apareció a 60 kilómetros de distancia en estado de shock.

A partir del caso, comenzaron a circular versiones de una "abducción alienígena" y su episodio despertó el interés de expertos en Estados Unidos, Rusia y España. Si bien por el momento Irma Rick no habló con la fiscal que investiga el caso, brindó este sábado su testimonio ante las cámaras.

En diálogo con Crónica TV, la vecina del pueblo pampeano contó que ese día estaba en su casa, sentada en la comodidad de su living, cuando empezó a advertir situaciones extrañas.

“Me levanté, tomé dos o tres mates y empecé a ver como que el teléfono tenía unas rayas, interferencias. Comencé a escuchar como un zumbido de viento fuerte en el teléfono y salí a ver pensando que mi marido se había olvidado de algo. Salí y no me acuerdo nada más”, expresó Irma.

Agregó además que unos instantes antes se había cortado la luz en la casa. La vecina asegura que no sabe lo que pasó en esas 24 horas que estuvo desaparecida y el siguiente recuerdo que tiene es sobre el momento en el que recuperó la memoria.

"Al otro día estaba sentada en la calle, con las piernas extendidas, los brazos arriba de las piernas. Cuando yo abro los ojos, veo la calle. No sé cuánto tiempo estuve sentada", señaló.

Tras ser consultada por qué fue lo que pasó cuando despertó, Irma admitió que no sabía si era de noche o de día.

"Abrí los ojos y vi luces blancas. Esa misma claridad no me dejaba abrir los ojos, hasta ahí recuerdo. Cuando me levanté, tenía el teléfono prendido", detalló.

Y luego, continuó: "Lo primero que hice fue llamar a mis hijos pero no podía hablar, entonces les escribí. Me hacían videollamadas pero yo solo les movía las manos. No me salían las palabras".

La vecina contó además que pudo volver a hablar después de seis horas de que tomó conciencia. Cuando sus familiares llegaron a buscarla y según le dijeron, ella "estaba muy sucia y tenía olor".

La mujer no cree haber podido caminar por sus propios medios esos 60 kilómetros: "Llego a la tranquera y me canso", argumentó.

Por otro lado, la vecina tiene un corte en la cabeza y al respecto, pronunció: "No tiene explicación, con qué me voy a hacer eso. Yo cuando salí lo único que escuché fue viento, un viento como que te chupaba y ahí perdí el conocimiento".

Los fiscales descartan un caso de violencia de género

Según se informó en el diario local La Arena, las declaraciones de la mujer en Crónica TV causaron un fuerte malestar a la fiscal Virginia Antón, quien está a cargo de la investigación.

La mujer aún no prestó declaración porque aún la fiscal está esperando que la Oficina de Atención a la Víctima del delito y a los Testigos le diga cuándo podrían viajar a Jacinto Arauz para entrevistarse con la mujer.

En tanto el fiscal de General Acha, Juan Bautista Méndez, destacó al sitio Info Pico que descartan que haya existido alguna situación de violencia de género por "algunas conclusiones del informe que realizó la Unidad de Género de General Acha".

"Entiendo que hay organizaciones que se encargan de investigar estos fenómenos y en todo caso si esas organizaciones pidieran algún tipo de información de la causa a la fiscalía, nosotros consideramos que estamos en condiciones de proporcionarle copia e informe de los que han agregado”, cerró el fiscal. (Vía Cadena 3)