Una jueza de Corrientes llamó a una convocatoria pública, abierta y nacional para buscar una familia para Lucio, un adolescente que lleva siete años institucionalizado y viviendo en hogares del Estado.

Según explicaron fuentes judiciales, luego de fallar en varias oportunidades la convivencia con su madre y otros familiares, el adolescente está confiado “porque en algún lugar habrá una familia” que lo quiera.

“Un día le dije a la jueza: mi mamá no me quiere. Siempre me dice que va a cambiar y no lo hace. Y bueno, ya está, si ella no me quiere, otra gente lo hará”, expresó el joven de 15 años, que se caracteriza por ser “un excelente alumno, jugador de ajedrez y deportista”, remarcaron desde el informe que realizó el personal del Poder Judicial.

La jueza de Familia, Niñez y Adolescencia N°4 de la ciudad de Corrientes, Carolina Macarrein, efectivizó la convocatoria nacional, “luego de que el juzgado agotara todas las instancias previas”, respecto a los intentos de revinculación familiar.

LA HISTORIA DE LUCIO

“A los 6 años entré al Hogar Tía Amanda, a los 7 y 8 al Domingo Savio, a los 10 volví al Domingo Savio y desde los 13 años que estoy acá, en el Hogar Miguel Magone”, contó Lucio.

Sobre la decisión de buscar finalmente una familia que lo quiera, relató: “Mi mamá siempre me decía lo mismo, voy a cambiar, voy a cambiar y nunca cambió, por eso decidí que si no va a cambiar, ya está, y si no me va a querer, listo. Va a haber otra gente que me quiera”.

Ahora, Lucio cursa el cuarto año del Colegio Hipólito Yrigoyen en la capital correntina. “Es un excelente alumno, hace sus tareas y nunca falta a clases. En sus tiempos libres va al gimnasio, juega ajedrez y voleibol, y le encanta compartir con amigos”, destacó el informe del Poder Judicial y agregó que el joven aspira continuar sus estudios en la universidad.

“Lo más destacable de Lucio es que tiene mucha autonomía y sabe lo que quiere ahora y para su futuro. Me dijo que quería seguir estudiando cuando termine el secundario y tiene infinidad de proyectos que desea concretar con el acompañamiento de una familia que lo quiera”, expresó la jueza Macarrein.

REQUISITOS PARA LA ADOPCIÓN

Respecto de la Convocatoria Pública, Abierta y Nacional, se destacó que lo importante es que sean “personas o familias que tengan mucho amor para dar y posean recursos emocionales y materiales para cobijar a Lucio”, y se aclaró que no es necesario que estén inscriptos previamente en el Registro Único de Aspirantes a guarda con fines adoptivos (RUA).

Los interesados deberán descargar el formulario de Convocatorias Públicas de la página web: https://www.juscorrientes.gov.ar/wp-content/uploads/rua-ctes/pdf/2019/Formulario-Adopcion.pdf

Además, deberá enviarse por correo a la dirección: registroadopcion@juscorrientes.gov.ar. Registro de Aspirantes a guarda con fines adoptivos de Corrientes (RUACtes), al Correo del Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N° 4 Corrientes: jfamilianya4-capital@juscorrientes.gov.ar.

Consultas al Contacto: 0379-4104298 (Registro de Aspirantes) o al teléfono (379) 4104289 (Juzgado de Familia N°4), de lunes a viernes en el horario de 7 a 13.