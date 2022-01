En marzo la justicia brasileña continuará con el juicio a Juan Darthés, imputado por "estupro agravado" contra Thelma Fardin, en tanto este viernes declaró la psicóloga de la víctima y la actriz Anita Co que también denunció por abuso sexual al actor.

Las audiencias continuarán el 4 y el 18 de marzo próximo, dispuso el juez de la causa, Ali Mazloum, cuando testificarán los testigos del acusado y el propio Darthés.

Este viernes, además de la psicóloga de Fardín -de quien se preserva la identidad-, testificó Anita Co, que en 2018 denunció desde las redes sociales a Darthés por el abuso sexual ocurrido mientras ambos rodaban una serie televisiva.

En un breve diálogo con Télam, Co explicó que no podía dar detalles de la declaración que hizo online desde la sede de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) en Argentina.

"Me sentí bien por haber podido relatar todo lo que me pasó, no sólo para mí, también para la causa y fui muy escuchada y estuve muy a gusto", compartió la actriz Anita Co luego de casi dos horas de testimonio.

Fardín compartió una publicación a modo reflexivo sobre la instancia judicial en proceso junto con un link a un documento del Ministerio Público Fiscal de la Nación Argentina titulado "Se reanudaron las audiencias del juicio al actor Juan Darthés en Brasil con la colaboración del Ministerio Público Fiscal de la Nación".

Lo sucedido este jueves

Este jueves por la tarde se retomó el juicio a Juan Rafael Pacífico Dabul -nombre real de Darthés- que se inició el 30 de noviembre pasado con la declaración de más de cuatro horas de Fardin y continuó el día siguiente con el testimonio de Calu Rivero, jornadas tras las cuales la justicia de Brasil entró en un receso por feria judicial.

En la jornada de este jueves declaró el psiquiatra argentino Enrique Stola, especializado en género.

Según Martín Arias Duval, abogado de Fardin, "después de las declaraciones de los testigos, estimamos que se producirá la de Darthés, que hasta el momento no ha hablado sobre los hechos ocurridos en Nicaragua", y recordó que "la justicia (de Brasil) dispuso el sigilo (secreto) del caso, por lo que no tenemos muchas certezas".

En este sentido, Arias Duval precisó que "en una primera instancia" tanto él como su representada estaban "autorizados a presenciar" todo el proceso, pero que el abogado del actor de 57 años presentó un recurso para que no puedan hacerlo y "el juez lo aceptó. Supongo que para evitar que después la defensa presente alguna objeción al respecto".

La declaración de Darthes y los testigos de su defensa se concretarán en marzo.

Una vez finalizada la instancia de declaraciones, el proceso pasará a otra etapa.

Arias Duval explicó que "según el ordenamiento procesal penal brasileño, se le puede dar un plazo a las partes (fiscalía y defensa de Darthés) para preparar sus alegatos y puede disponer que los mismos se produzcan de manera escrita o verbal en una nueva audiencia".

Darthés enfrenta una pena máxima de 12 años de prisión por el delito de "estupro agravado", según la legislación brasileña, lo que corresponde a la carátula de "abuso sexual con acceso carnal", precisó el abogado, y agregó que no creen "que demore mucho la sentencia, al menos no en una primera instancia".

"Es probable que, de ser hallado culpable, la defensa recurra la resolución, caso contrario sea la fiscalía la que lo haga, por eso hablamos de una sentencia en primera instancia", explicó Arias Duval, y recordó que en caso de tener que cumplir alguna pena "deberá hacerse efectiva en Brasil".

Denuncia de Fardín en 2018

En 2018, Fardin junto al colectivo de Actrices Argentinas realizó una denuncia pública a través de un video en el que relató en primera persona los hechos ocurridos durante una gira que el elenco de la ficción 'Patito Feo' realizó en 2009 en Nicaragua, donde luego la actriz radicó una denuncia penal.

La actriz acusó al actor de haber abusado de ella que en ese momento tenía 16 años y él 45, en consecuencia la justicia nicaragüense emitió un alerta internacional para la detención del actor, quien negó los hechos en una entrevista televisiva y se refugió en San Pablo, Brasil, su patria natal.

Arias Duval precisó que Brasil no "extradita a sus ciudadanos, pero sí juzga a los mismos por hechos ocurridos" en otras naciones, es por ello que el proceso penal se lleva a cabo en ese país, pero con la articulación del Ministerio Público Fiscal de Nicaragua, donde está radicada la denuncia, y de Argentina que dispone los medios para certificar los procesos del juicio como las declaraciones de manera virtual, verificar las identidades y que dichos actos se den con las garantías correspondientes.