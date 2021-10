"Al enemigo ni quórum", dijo diputado del PRO contra ley de etiquetado frontal

La oposición de Juntos por el Cambio de la Cámara de Diputados decidió este martes no asistir a la sesión especial convocada para este mediodía por el oficialismo para debatir, entre otras cuestiones, la ley de etiquetado frontal en los alimentos, por lo que fracasó el intento de sesionar del Frente de Todos, que reunió 122 diputados, siete menos de los requeridos para alcanzar el quórum reglamentario.

Y uno de los diputados del PRO que dio una polémica explicación fue Francisco Sánchez, de Neuquén, quien publicó en su cuenta de Twitter: "Al amigo todo, al enemigo ni quórum", dejando en evidencia que el objetivo de Juntos por el Cambio parecía ser bloquear el tratamiento del proyecto de ley, que ya tenía media sanción del Senado y ahora podría perder estado parlamentario.

Fuentes de la bancada opositora habían señalado que no estaban al tanto de la sesión ni fueron consultados por el oficialismo. "La sesión es especial, así que el quórum lo consigue el que la pide", plantearon desde JxC.

El proyecto de etiquetado frontal fija pautas para una alimentación saludable, al obligar a la colocación de una serie de sellos frontales que advierten por excesos de grasas, azúcares y sodio en los envases de alimentos.

Las críticas al tuit no se hicieron esperar, ya que cuestionaron al diputado por no cumplir con su trabajo ni dar razones para oponerse a una ley que tenía importantes apoyos de especialistas y entidades vinculadas a la alimentación saludable.

"Disculpa, pero "no dar quórum" básicamente es faltar a tu trabajo sin justificativo alguno De última, andá y votá en contra si es lo que estás seguro que quieren a quienes representas, que es tu trabajo. Este tuit de estar orgulloso de ser un ñoqui", cuestionó la usuaria @pukakarucha

"¿El enemigo es brindarle acceso a la información a los argentinos y las argentinas para que sepan lo que comen?", respondió @pia_dmn.

"No se trata de amistad o enemistad. Se trata de 2 partidos mayoritarios que, con otras fuerzas, deben legislar para mejorarle la vida a la gente", criticó el usuario Pablo Glassmann.

Fracasó la sesión

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, dio por levantada la sesión poco antes de las 12 y pasó a tomar lista de cada uno de los presentes en el recinto, tras lo cual se desarrolló una breve sesión en minoría.

Para llegar a los 122 diputados, el Frente de Todos, que preside Máximo Kirchner, contó con los propios representantes de las provincias del norte del ese espacio, que estaba en duda que participarían del debate, y sumó a los dos diputados de la Izquierda Socialista; uno del Frente Progresista de Santa Fe, Luis Contingiani; dos de Unidad y Equidad, que preside José Luis Ramón.

Además, sumó a dos diputados radicales por Mendoza, Claudia Najul y Federico Zamarbide, que según fuentes de Juntos por el Cambio "se cortaron solos" en respaldo del tratamiento de leyes vinculadas a beneficios para la vitivinicultura incluidos en la sesión.

También, aportaron al número el diputado de Juntos Somos Río Negro, Luis Di Giácomo; los misioneros Diego Sartori, Flavia Morales y Ricardo Wellbach; el justicialista salteño Andrés Zottos, además de Esteban Bogdanich (FdT) y Pablo Ansaloni (UyEF), que llegaron tarde y lograron sumar un total de 124 diputados presentes.

Luego de pasar lista de presentes y ausentes, Massa habilitó las expresiones en minoría de los diputados en el recinto.

Al hablar en la sesión en minoría, el jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, cuestionó a la oposición por no dar quórum en el recinto y acusó a ese espacio de buscar "hacernos actuar bajo extorsión", a la vez que les pidió que "deberían ser más pacientes" porque "para el 2023 faltan dos años, y eso también es la República".

"Han vuelto a comportarse como siempre fueron cuando le tocó ser gobierno: suprimir a quienes pensaban diferentes, perseguirlos. No soportan la democracia a veces porque esta ley, por ejemplo, lo que hace no es ni siquiera prohibir el azúcar sino poder ser conscientes de qué consumimos, de cómo nos alimentamos", aseveró Máximo Kirchner en el recinto de la Cámara baja, en el marco de una sesión en minoría tras la decisión de la oposición de no dar quórum para el debate.

Tras destacar la presencia de "los 122 diputadas y diputados", Máximo Kirchner puso de relieve que "hoy quedamos a siete votos no de dejar de ser una República sino de poder mejorar la calidad de vida de nuestra gente" y afirmó que "en medio de un proceso electoral lo que podemos ver hoy es que eso no sucede" por parte de la oposición.

Ley de etiquetado frontal argentina 2021: principales puntos

- Los alimentos y bebidas sin alcohol deberán incluir octógonos negros al frente de sus etiquetas en los que adviertan sobre los excesos de azúcares, sodio y grasas saturadas y totales y calorías, tomando como referencia los límites del Perfil de Nutrientes establecidos por la Organización Panamericana para la Salud.

- Las empresas tienen un plazo de 6 meses para adecuarse a la norma. En el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas, las cooperativas y los proveedores de la agricultura familiar, que pueden exceder el límite de implementación en un tiempo no mayor a los 12 meses, con posibilidad de prórroga.

- Los alimentos o bebidas sin alcohol que contengan edulcorantes deberán advertirlo debajo de los sellos con la leyenda "Contiene edulcorantes, no recomendable en niños". En caso de contener cafeína tendrá que señalar que "Contiene cafeína. Evitar en niños".

- La azúcar común, el aceite vegetal, los frutos secos y sal común de mesa quedan exceptuados de la colocación de sellos en la cara principal de sus paquetes.

- Los alimentos o bebidas sin alcohol envasados que contengan algún sello no podrán incorporar en sus envases información nutricional complementaria ni la inclusión de logos con avales de sociedades científicas o asociaciones civiles. Tampoco de personajes infantiles, dibujos animados, deportistas, mascotas, juegos, eventos deportivos, premios y regalos.

- Se prohíbe toda forma de publicidad o promoción de alimentos o las bebidas sin alcohol, que tengan al menos un sello de advertencia, que esté dirigida a niñas, niños y adolescentes.

- El Consejo Federal de Educación deberá promover la inclusión de actividades didácticas y fijar una política que establezca contenidos mínimos de educación alimentaria nutricional en los establecimientos educativos del nivel inicial, primario y secundario de todo el país .

- Los alimentos y bebidas sin alcohol que contengan al menos un sello o leyendas precautorias no podrán ser comercializados en los establecimientos educativos.