Las comunidades de las escuelas Proa Desarrollo de Software y Biotecnología están de fiesta con el egreso de las primeras promociones desde su creación, hito histórico para la educación pública en San Francisco que tiene tres establecimientos de este tipo funcionando.

Este miércoles será el turno de los chicos de la especialización en Biotecnología que terminan 6° año y tendrán su acto de egreso en el edificio de Los Palmares en Los Aromos 1989. Antes de este memorable acto, la directora Carina Dezzi contó a El Periódico cómo viven en “la familia” este momento.

“Es la primera vez que preparamos todo de cero, desde las primeras líneas de salutaciones al iniciar un acto, hasta los primeros diplomas, los primeros presentes. Hay una expectativa también a nivel de la ciudad, de la comunidad”, explicó la docente.

Son estudiantes que cursaron en un primer momento en el ex CUEM (Bv. Roca y Ecuador), luego se mudaron a instalaciones de UTN San Francisco, con quienes formaron un lazo muy fuerte de colaboración y ahora están en su propio espacio.

En total en el acto recibirán sus diplomas de finalización de la educación secundaria 18 chicos, naturalmente sus nombres guardan un lugar especial en la historia de la institución que recién tuvo su edificio habilitado en 2023.

"Yo me uní a este proyecto cuando estos chicos estaban en tercer año, pospandemia. Fue también una transición bastante importante y me tocó rearmar una escuela y a mí me cae la ficha recién ahora de que se van, que es la primera promoción, que estamos viviendo realmente un momento histórico. Me llena de orgullo y un honor. Jamás pensé tener un momento así", expresó.

Consciente de que “es una escuela nueva”, sostuvo que con el equipo docente están satisfechos y tranquilos porque “los chicos van a poder hacer sus carreras profesionales muy bien preparados”.

En este sentido añadió: “Yo les decía siempre a estos chicos desde que los conozco, el día de mañana ustedes van a pasar por el frente de su escuela o quizás traigan a sus hijos o a sus nietos y van a decir, 'yo fui la primera promoción de la historia de esta escuela', es un orgullo tremendo”.