No es la Copa del Mundo de Qatar 2022, pero la sensación es la misma, solo que los protagonistas de esta historia son adolescentes de San Francisco que lucen con orgullo las medallas de su hazaña en el pecho. Son los chicos de 3° año y 2° año del Ipem N° 145 “Dr. Francisco Ravetti” que se consagraron campeones provinciales del Córdoba Juega.

El equipo de fútbol llegó a esa instancia previo a coronarse como campeones locales y regionales y al final su esfuerzo terminó con una triple corona la cual se obtuvo de forma invicta.

El plantel se formó con Aaron Fernández, Bautista Baroto, Bautista Gudiño, Bautista Dagatti, Benjamin Enrielo, Bruno Pazzelli, Damián Taborda, Elias Morales, Facundo Dagatti, Benjamin Ferrai, Ignacio Bossio, Santiago Luna, Santino Taborda, Thiago Díaz, Tomas Oliva, José Pinto.

Para estos adolescentes ha sido una aventura maravillosa donde todos pudieron canalizar su pasión por el deporte, consolidarse como grupo y avanzar juntos hacia dicho objetivo. Así se lo hicieron saber a El Periódico. “Fue una experiencia muy linda porque compartimos con los chicos, conocimos muchos chicos y nos hicimos amigos también”.

La primera alegría llegó cuando vencieron en la final Intercolegial a la Escuela Normal “Dr. Nicolás Avellaneda”; después gritaron de nuevo campeón contra el equipo de Arroyito y la “finalísima” fue contra Villa María en la instancia máxima.

“El nivel era muy exigente, pero nosotros también teníamos con qué. Pero bueno, eran muchos partidos seguidos, el primer día fueron tres partidos seguidos. Y después al otro día, lloviendo”, comentaron los jugadores.

Los directores técnicos fueron Mariano Peralta y Fernando Caminos y hubo un equipo directivo que los acompañó como la directora Carina Gianoglio, la vicedirectora Lucila Bertolini y los preceptores Javier Di Giovanni y Cristina Gilli que acompañaron en la faz administrativa, tan valiosa que les permitió no tenr preocupación alguna en los viajes.

Bertolini contó cómo fue el trabajo desarrollado para acompañarlos a los estudiantes. “Hubo un gran trabajo por parte de los profes de Educación Física. Si ellos no estaban predispuestos para esta actividad, no hubiese podido llevarse a cabo porque no solo es llevarlos, es comprometerlos a reunirse para para entrenar. Es una experiencia de crecimiento y aprendizaje para ellos enorme”.

Además, el entrenador Mariano Peralta resaltó el apoyo de las familias porque si bien el Córdoba Juega le daba todo gratis a los chicos que llegaban a la final, la instancia intermedia regional corría por cuenta propia. “Agradecemos a las familias porque tuvieron que pagarse de ellos su viaje. Después sí ganamos en Balnearia a una escuela de Arroyito la final y en Santa María a otra de Hernando”.

No tenían la túnica de Lionel Messi, ni hubo récord de espectadores viéndolos, pero en el recuerdo quedará para siempre la medalla de campeón con los compañeros de escuela, con los amigos de la adolescencia.