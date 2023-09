Sportivo vuelve a los entrenamiento este martes por la tarde

Tras la derrota sufrida en Concepción del Uruguay, el plantel de Sportivo Belgrano retoma este martes los entrenamientos de cara a la 33ª fecha del Federal A donde recibirá a Douglas Haig de Pergamino.

Será el próximo lunes 2 de octubre, a partir de las 20.30 horas en el estadio “Juan Pablo Francia”.

El grupo entrenará por la tarde en el predio y continuará haciéndolo en el mismo lugar, pero en horario matutino los días miércoles y jueves. El viernes por la tarde trabajará en el Estadio, mientras que el sábado por la mañana en el Predio y nuevamente el domingo por la mañana en el Estadio.

33ª fecha

El Linqueño vs. Sportivo Las Parejas

Def. de Pronunciamiento vs. Independiente (Chivilcoy)

Def. de Belgrano (Villa Ramallo) vs. Gimnasia (CdU)

Sportivo Belgrano vs. Douglas Haig

Libre: Unión (Sunchales)