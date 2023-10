Sportivo se prende y se acerca a la Copa Argentina: lo que le queda

Con la victoria de Douglas Haig, Sportivo Belgrano vuelve a soñar con meterse en la Copa Argentina 2024. La Verde quedó a dos puntos de Independiente (segundo, que clasifica directo), pero actualmente es uno de los mejores terceros y estaría consiguiendo un cupo.

Los que se meten a los 32avos de final de la Copa son los dos mejores de cada zona y los dos mejores terceros de la fase regular. Hoy los mejores terceros son Juventud Unida de San Luis (47) y Sportivo Belgrano (44); sin embargo Cipolletti (42 pts) y Boca Unidos (42 pts) también pugnan por esos lugares.

Puede sellar la clasificación

En cuanto a la continuidad del Federal A, la Verde le lleva cuatro puntos a El Linqueño, que hoy se estaría quedando afuera de los playoffs. Y en caso de quedar igualados en puntos al término de la fase regular, es Sportivo el que avanzaría por partidos entre sí (dos ganados y dos empates).

Sin embargo, en caso de quedar igualado con Sportivo Las Parejas, por partidos entre sí prevalece el equipo santafesino.

Pero puede clasificar el próximo fin de semana. Si Sportivo gana en Sunchales y El Linqueño no le gana a Independiente, el equipo sanfrancisqueño se asegurará un lugar en los playoffs.

Así se define la Zona 3

34ª fecha

Unión (Sunchales) vs. Sp. Belgrano

Douglas Haig vs. Def. de Belgrano

Gimnasia (CdU) vs Def. de Pronunciamiento

Independiente vs. El Linqueño

Libre: Sp. Las Parejas

35ª fecha

Sp. Las Parejas vs. Independiente

El Linqueño vs. Gimnasia (CdU)

Def. de Pronunciamiento vs. Douglas Haig

Def. de Belgrano vs. Unión

Libre: Sp. Belgrano

36ª fecha

Sp. Belgrano vs. Def. de Belgrano

Unión vs. Def. de Pronunciamiento

Douglas Haig vs. El Linqueño

Gimnasia (CdU) vs. Sp. Las Parejas

Libre: Independiente