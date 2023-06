Este sábado se disputa la 16ª fecha del Torneo Apertura de la Liga de Baby Fútbol. La programación de la jornada será la siguiente:

16ª fecha

El Faisán vs. Dep. Oeste

Barrio Cabrera vs. Estrella del Sur

Los Andes vs. Gral. Savio

Dep. El Trébol (El Tío) vs. Belgrano

Los Albos vs. 2 de Abril (En 2 de Abril)

Sebastián vs. Tiro y Gimnasia

Tarzanito vs. CD River

Dep. Josefina vs. Inf. Xeneize (En Estrella desde las 13.40 hs)

Barrio Jardín vs. Dep. Norte (En Norte)

Libre: DMD Freyre

Horarios

13:00 hs | Categoría 2017

13.40 hs | Categoría 2016

14.20 hs | Categoría 2015

15:00 hs | Categoría 2014

15.50 hs | Categoría 2013

16.40 hs | Categoría 2012

17.30 hs | Categoría 2011