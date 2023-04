San Isidro ya tiene rival para cuartos de final de la Liga Argentina de Básquet. Este domingo se cerraron todas las llaves y quedó definido que Los Halcones Rojos se enfrentarán a Independiente de Santiago del Estero.

A los santiagueños le bastaron dos partidos para derrotar a Echagüe y pasar a la siguiente ronda, mientras que el Rojo viene de un receso largo donde sumó ritmo ante Unión de San Guillermo en dos amistosos.

Este miércoles 19 y el viernes 21 serán los primeros dos juegos de la serie pactada al mejor de cinco y ambos se jugarán en el “Severo Robledo”. Luego la llave se trasladará a Santiago del Estero para un tercero y un hipotético cuarto. En caso de ser necesario llegar al quinto, será otra vez en nuestra ciudad.

Así quedaron los cruces

Barrio Parque vs. Libertad (Sunchales)

Ameghino (Villa María) vs. Montmartre (Catamarca)

San Isidro vs. Independiente (Stgo. del Estero)

GEPU (San Luis) vs. Deportivo Norte (Armstrong)