Sportivo Belgrano trabaja nuevamente con objetivos ambiciosos para esta temporada, apuntando al anhelo de alcanzar el ascenso a la Primera Nacional. La Verde arrancó la pretemporada con 27 jugadores, unsa salida a último momento, dos incorporaciones que todavía no llegaron a la ciudad y la posibilidad de sumar a más jugadores.

En ese marco, el director deportivo Nicolás López Macri habló con El Periódico y contó detalles de este inicio de ciclo. “Contento por pertenecer al club, es un privilegio para todo el que está acá, contento con la conformación del plantel, venimos bien, trajimos a los jugadores que fuimos a buscar, se quedaron los jugadores que realmente considerábamos que tenían que estar”, indicó.

“Es un gusto salir a buscar a los jugadores que buscaron la mayoría de los equipos y que hayan elegido venir a Sportivo es importante . Saben que somos un club que vamos a protagonizar y eso a uno lo hace sentir muy bien”, agregó el ex delantero de la Verde.

“Ser campeón”

La bienvenida al grupo fue con una charla donde se remarcó el objetivo de "Ser campeón". Así lo indicó el entrenador, pero también los representantes del club que siguen poniendo la vara alta como en cada inicio de año.

“Es la línea que tenemos como comisión directiva, consideramos que estamos en una etapa para pelear un campeonato, me gusta la palabra y no me asusta decir que quiero ser campeón, el que viene acá tiene que pensar así, tiene que ser ambicioso , quiero lograr algo y no hay nada como quedar en la historia de un club. Después hay muchas aristas y cosas que hay que superar, hay que lograr un buen rendimiento y creo que por eso armamos este equipo, estamos preparados para eso”, comentó López Macri.

Más allá de que hay un solo ascenso directo (por ahora) y otro por Promoción con un equipo de B Metro, López Macri señaló que “el objetivo lo tenemos que poner igual, sabemos que es muy complicado, Olimpo, Villa Mitre seguramente serán protagonistas, uno los conoce y saben cómo se arman y que trabajan parecido a nosotros. Lo sumo a Bolívar y a Argentino de Monte Maíz que son equipos poderosos, donde los jugadores también quieren ir, pero creo que vinieron jugadores insignia de la categoría, que saben lo que es pelear un campeonato, se quedaron jugadores jóvenes con mucha ambición porque quieren lograr algo, porque quieren estar en el club y esa es una base importante para ilusionarse , después nadie garantiza resultados, pero sí vamos en búsqueda de lo máximo”.

Juventud y jugadores a préstamo

En esta oportunidad son alrededor de 12 los jugadores promovidos desde las formativas del club, algunos de ellos con pasado en inferiores en otros equipos, otros que ya entrenaron la pasada temporada con el plantel profesional y otros que hacen su primera experiencia.

Al respecto, López Macri comentó: “Es ver para qué están, algunos como Turina, Roggero, Cóceres son permanentemente parte del plantel, ni hablar de Alessandría y Bravo que ya demostraron que están a la altura y los demás chicos veremos quienes están a la altura de esta vara exigente que tenemos. Todo el que esté preparado se va a quedar en el plantel, el que no volverá a su categoría a esperar la oportunidad, queremos y entendemos que es un año exigente y que ellos tienen que estar a la altura”.

También hubo otros que emigraron a préstamo como Tomás Rossi o Martín Argüello. “Habla muy bien del trabajo que se viene haciendo desde hace un tiempo en inferiores, del trabajo que hizo Bruno Martelotto promocionando a todos estos chicos en su momento que fueron campeonatos donde no se consiguieron resultados, que yo fui parte, pero esos chicos demostraron que estaban a altura para estar en otra categoría y hoy están. La idea nuestra es no cortarles el crecimiento futbolístico más allá de lo económico, nos hubiese gustado que se queden algunos, pero entendemos que también es parte del crecimiento del jugador poder irse, ser parte de otra categoría y en todo caso hacer experiencia y volver. Esperamos pronto estar en otra categoría y que los chicos no se tengan que ir” , señaló el directo deportivo.