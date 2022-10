Este domingo se disputa la final de vuelta de la Copa Santa Fe donde se enfrentan 9 de Julio de Rafaela con Argentino de Rosario y será con presencia sanfrancisqueña. Se trata del lateral derecho Agustín Prata que milita en el "salaito" rosarino.

El jugador ex Sportivo Belgrano y Trebolense llegó este año a Argentino de Rosario donde disputó la Primera D del fútbol argentino. Para Prata fue una experiencia enriquecedora en su carrera que pretende coronar este domingo.

El juego arranca a las 16 horas en el estadio "Germán Solterman" de Rafaela. En la ida ganó Argentino de Rosario por 1 a 0.

El defensor del "salaito" dialogó con El Periódico y contó cómo le fue en esta temporada en Rosario. "Fue un año bastante duro que termina siendo positivo porque llegamos a la final de la Copa Santa Fe, jugamos la ida el domingo de local y ganamos 1-0, ahora jugamos la vuelta y ya se termina el año. En la Primera D nos quedamos sin chances, fue un torneo duro para nosotros y nos terminamos quedando sin chances de jugar la final en las últimas dos o tres fechas", explicó el jugador.

- ¿Cómo se da tu llegada a Argentino?

Estaba en Trebolense de Liga San Martín, me llamó mi representante porque tenía esta posibilidad, estaba a la expectativa porque era otra cosa, dejar todo de nuevo y no lo dudé porque era un salto importante en mi carrera. No me arrepiento, logré rodaje, buen roce, muchos partidos así que personalmente fue un año positivo.

Acá no fue para nada fácil, somos muchos chicos, todos peleamos por el mismo objetivo, todos buscan pegar el salto. Es una competencia sana, día a día, en un segundo te dormís y te sacan el puesto. Te sirve mucho estar todo el día preparado, no sabés cuando te va a tocar.

- ¿Qué me podés contar de la Primera D?

Somos el único equipo que no es de Buenos Aires, es una categoría muy dura, mucho roce, mucho contacto y se juega poco. Nada que ver a los partidos de Copa Santa Fe, me tuve que acostumbrar porque los partidos de Liga San Martín hay más juego, es otra cosa, así que me tuve que amoldar a eso. Nuestra cancha está muy buena, pero íbamos de visitante y algunas no estaban buenas, aunque jugamos algunos partidos en cancha de Ituzaingó y de Morón. Las canchas de Liga San Martín son otra cosa, la de Trebolense es la mejor de la Liga, así que eso también fue un cambio.

- ¿Cómo fue el camino para llegar a esta final?

Fue una copa difícil, dejamos atrás a grandes rivales como San Jorge, Sportivo Las Parejas, Rosario Central y fueron partidos muy cerrados, incluso la final donde pudimos hacer un gol por un desconcierto. Nosotros estamos concentrados y tranquilos haciendo nuestro trabajo, creo que tenemos muchas chances.

Eliminar a Rosario Central. "Los estadios están muy cerca, es casi un clásico barrial, la cancha estuvo llena y fue una verdadera fiesta, por suerte lo sacamos adelante y lo ganamos", dijo Prata.

- ¿Cuánto tuviste que cambiar para esta al altura del desafío?

Fueron muchos los cambios, desde la alimentación, el manejo en la ciudad, el hecho de que es una ciudad grande, el entrenamiento y el ritmo de vida cambió. Pegar el salto de categoría me hizo bien y lo pude llevar bien, paso a paso, consultándolo con jugadores más grandes, con gente de experiencia con la que tengo contacto.

Subcampeón con La Florida en Liga Amateur. "Me sirvió para no estar parado y no entrenar solo, con La Flora hicimos un gran torneo porque llegamos a la final invictos, la verdad que fue muy positivo eso y me ayudó mucho.

- ¿Y si te llama Aróstegui?

Es el club de mi ciudad, del que soy hincha, desde chico mi viejo me llevaba a la cancha y me colgaba del alambrado, si fuera por mí iría gratis a jugar a Sportivo, vamos a ver el día de mañana si se puede dar ese regreso. De mi parte encantado, en su momento no tuve lugar y me tuve que abrir, estoy haciendo mi propio camino pero si sigo haciendo las cosas bien en algún momento va a llegar la oportunidad.