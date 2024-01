Pese a la amenaza de lluvias continuó el 47º Campeonato Nacional de Baby Fútbol “Juan de Nigris” en San Francisco y este martes se desarrolló la cuarta jornada, última de la primera ronda clasificatoria. Con los resultados en las ocho sedes esta noche se definieron los clasificados a la ronda siguiente.

A partir del miércoles se jugará la segunda etapa y se espera en la mañana la definición de las sedes. Además, se haría un sorteo para definir al último equipo clasificado a la siguiente fase entre Talleres de María Juana y Sportivo Belgrano, que igualaron en cantidad de puntos, goles a favor y en contra.

Tras la primera fase, algunos equipos ya se perfilan como animadores del torneo: Lanús, 20-21 y Tiro y Gimnasia son los tres equipos que vienen con puntaje perfecto, con cuatro victorias en igual cantidad de partidos. También se anotan General Savio, Estrella del Sur, Los Albos, Flecha del Plata, Barrio Cabrera, Estrella del Sur, Cultural La Para o River, entre otros

Los resultados de esta cuarta jornada fueron los siguientes.

Zona 1 (Barrio Cabrera)

Martes 9

21 hs Barrio Cabrera 2 vs. El Niño Feliz 2

21.50 hs Liniers 2 vs. DMD Freyre 0

22.40 hs El Niño Feliz 5 vs. Def. de Frontera 0

23.30 hs Barrio Cabrera 0 vs. DMD Freyre 2

Zona 2 (Tiro y Gimnasia)

Martes 9

21 hs Tiro y Gimnasia 2 vs. Tarzanito 0

21.50 hs Colón (Cnia. Caroya) 1 vs. Dep. El Trébol 1

22.40 hs Tarzanito 6 vs. Zenón Pereyra 0

23.30 hs Tiro y Gimnasia 7 vs. Dep. El Trébol 0

Zona 3 (Dep. Sebastián)

Martes 9

21 hs Dep. Sebastián 0 vs. Sp. La Playosa 0

21.50 hs Gral. Savio 1 vs. Dep. Josefina 1

22.40 hs Sp. La Playosa 1 vs. Sp. Belgrano 1

23.30 hs Dep. Sebastián 1 vs. Dep. Josefina 2

Zona 4 (Dep. Norte)

Martes 9

21 hs Dep. Norte 1 vs. Granaderos 2

21.50 hs Dep. Oeste 1 vs. Estrella del Sur 1

22.40 hs Granaderos 3 vs. SS Devoto 1

23.30 hs Dep. Norte 0 vs. Estrella del Sur 3

Zona 5 (Los Albos)

Martes 9

21 hs Los Albos 1 vs. A. Alto Rendimiento 0

21.50 hs LN Alem 3 vs. El Faisán 1

22.40 hs A. Alto Rendimiento 0 vs. La Milka 1

23.30 hs Los Albos 4 vs. El Faisán 1

Zona 6 (Los Andes)

Martes 9

21 hs Los Andes 0 vs. Flecha del Plata 1

21.50 hs 20 de Jun-21 de Sep. 2 vs. Belgrano 1

22.40 hs Flecha del Plata 1 vs. Antártida Arg. 1

23.30 hs Los Andes 0 vs. Belgrano 2

Zona 7 (2 de Abril)

Martes 9

21 hs 2 de Abril 2 vs. Lanús 3

21.50 hs Atl. Miramar 2 vs. Barrio Jardín 0

22.40 hs Lanús 4 vs. Dep. Josefina (Sta. Fe) 1

23.30 hs 2 de Abril 0 vs. Barrio Jardín 3

Zona 8 (Inf. Xeneize)

Martes 9

21 hs Inf. Xeneize 1 vs. Camioneros 7

21.50 hs Cult. La Para 0 vs. CD River 1

22.40 hs Camioneros 1 vs. Talleres 1

23.30 hs Inf. Xeneize 0 vs. CD River 4

Clasificados a la segunda fase

El Niño Feliz (8 pts.) Barrio Cabrera (7 pts.) D.M.D. Freyre (7 pts.) Liniers (4 pts.) Tiro y Gimnasia (12 pts.) Tarzanito (9 pts.) Colón (Col. Caroya) (4 pts.) General Savio (8 pts.) Sportivo La Playosa (6 pts.) Deportivo Sebastián (4 pts.) Estrella del Sur (10 pts.) Granaderos de Castelar (7 pts.) Deportivo Norte (5 pts.) Deportivo Oeste (5 pts.) Los Albos (10 pts.) La Milka (8 pts.) L.N. Alem (7 pts.) 20 Jun- 21 Sep (12 pts.) Flecha del Plata (7 pts.) Belgrano (4 pts.) Lanús (12 pts.) Barrio Jardín (6 pts.) 2 de Abril (6 pts.) Atlético Miramar (6 pts.) River (10 pts.) Sportivo y Cultural La Para (7 pts.) Camioneros (6 pts.) Talleres o Sportivo Belgrano ( 4 pts., se define por sorteo)

Cómo se juega

Será todos contra todos en cada una de las zonas, avanzan los mejores tres de cada zona y los cuatro mejores cuartos. En la segunda etapa (miércoles y jueves) se armarán siete zonas de cuatro equipos cada una.

En esa segunda etapa, los mejores 16 equipos de la tabla general avanzan a los octavos de final.

Los equipos no clasificados en la primera ronda disputan la Copa Estímulo.

Los octavos de final y cuartos de final se disputarán en las canchas de Barrio Cabrera y Tiro y Gimnasia, mientras que la fase final comprendida por semifinales, final de Copa Estímulo y final del Nacional se realizará en el estadio “Juan Pablo Francia” de Sportivo Belgrano.