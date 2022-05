Tras la caída en La Rioja en la fecha pasada, el San Francisco Rugby Club volvió este domingo a la senda del triunfo tras derrotar en condición de local a Taborín por la 5° fecha del Súper 8 "B" de la Unión Cordobesa de Rugby.

El equipo de Ponteprimo se impuso con claridad por 52 a 12 en primera división y por 47 a 0 en la categoría intermedia.

Con estos resultados el equipo sanfrancisqueño recuperó terreno en la tabla en la previa al duelo ante el líder Catamarca Rugby Club, partido que deberán afrontar en condición de visitante.

Resultados de la 5° fecha

Charabones 52-12 Taborín

Teros (Catamarca) 29-26 Zorros (Río Tercero)

Catamarca RC 17-9 Águilas (Gral. Deheza)

Mañke (La Calera) 24-32. CRAR La Rioja

Posiciones 1° división

1. Catamarca RC 22 pts.

2. CRAR La Rioja 18 pts.

3. Charabones 14 pts.

4. Águilas 13 pts.

5. Zorros 13 pts.

6. Teros 9 pts.

7. Mañke 0 pts.

8. Taborín 0 pts.

6° fecha

Teros vs Mañke

Zorros vs Águilas

Taborín vs CRAR

Catamarca RC vs Charabones.