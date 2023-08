La Trucha volvió a ganar, sigue invicto y lidera en Liga Rafaelina

La Trucha de Frontera volvió a ganar este domingo y dio un gran paso en el Torneo Clausura de la Zona Sur, en la Primera B de Liga Rafaelina. El Verde estiró su invicto ante un rival directo y dio un importante paso de cara al título.

Fue con triunfo por 2 a 0 ante Sportivo Santa Clara, partido válido por la 8ª fecha y disputado en cancha de Defensores. Los goles del equipo de Frontera fueron anotados por Joaquín Varela. En reserva fue triunfo por el mismo resultado, también para La Trucha.

Por otro lado, La Hidráulica empató 1 a 1 con Talleres de María Juana con gol de Emilio Moyano para la “H” y de Patricio Dallia para la “T”. En tanto, Defensores de Frontera cayó en condición de visitante por 4 a 0 ante Sportivo Libertad de Estación Clucellas.

Próxima fecha

Talleres (MJ) vs. B. Bochazo

Def. de Frontera vs. La Hidráulica

Sp. Santa Clara vs. Sp. Libertad

San Martín (Angélica) vs. La Trucha FC

Juv. Unida (Villa San José) vs. Zenón Pereyra

Libre: Atl. Esmeralda

Tabla