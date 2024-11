Los jugadores del club Godoy Cruz están la mira por las acusaciones de realizar apuestas deportivas. Los futbolistas del Tomba y su entrenador interino, Ernesto Pedernera, hablaron, tras el empate sin goles con Vélez. Las sospechas se dieron luego de la denuncia de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires contra Godoy Cruz por presuntos arreglos de partidos, entre los cuales se encuentra la goleada 4-1 ante Boca, en el marco de la fecha 21 de la Liga Profesional de Fútbol.

También se les sumó las derrotas por 1-0 ante Talleres y Platense en las fechas pasadas del torneo.

El defensor Federico Rasmussen fue uno de los encargados de hablar del tema. “Las barbaridades que se dijeron sobre mí, los mensajes y amenazas que recibí me parecieron totalmente injustas y me dolieron, primero porque es falso y segundo porque siempre hice hasta lo imposible para jugar cada partido, para dar la cara”, declaró en ESPN.

El arquero Franco Petroli también se mostró de acuerdo con las declaraciones de su compañero: “En lo personal me parece una falta de respeto, pero no es un tema que se tenga que seguir hablando. Costó dormir y comer en la semana. Me duele porque jugaron con mi honor y eso no lo iba a permitir, pero es un tema cerrado”.

El ex entrenador del equipo mendocino Daniel Oldrá dejó su cargo y dio una fuerte declaración que dejó mal expuesto a Godoy Cruz: “Uno cree en la inocencia del futbolista. Con el tema de las apuestas se perdió la esencia del fútbol, este es otro fútbol”.

Pedernera también opinó al respecto: “Lo que se dice en las redes parece que todo es verdad. Entonces mañana me ensucian a mí o a vos y como no tenemos tiempo de pensar parece que todo es verdad”.

“Hace cuatro o cinco días que estoy con el plantel y nunca toqué el tema porque confío a muerte”, declaró y mostró plena confianza en su equipo, asegurando que “van al frente como locos, se tiran de cabeza y hoy dieron prueba de eso”.

A su vez, los fanáticos del Tomba no tardaron en manifestar su opinión y, a través de banderas, les dejaron un mensaje a los jugadores en el enfrentamiento ante Vélez: “Si vas a apostar, pensá en tu familia”.

“Venimos por los colores, no por ustedes”, decía otra de las banderas.