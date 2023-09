El Tala se encuentra disputando la Liga Cordobesa de Básquet en busca de un lugar en la Liga Federal, sueño y anhelo de muchos, pero principalmente de un plantel joven y con un profundo sentido de pertenencia.

Junto a Lorenzo Cavallo, Guido Falasconi es uno de los referentes de ese plantel. Además, son entrenadores de la categoría u13, una camada interesante que ya está dando qué hablar no solo en el plano local, sino también en el plano provincial y nacional (porque jugarán la Liga Federal con esa categoría).

Hace unos 7 años atrás, a Falasconi le ofrecieron esa categoría (cuando todavía él era u21). Le ‘puso el hombro’ a una situación complicada que atravesaba el club por amor a los colores, a su segunda casa y a su pasión.

Hoy el club vive otra realidad, tuvo un renacer que volvió a ponerlo en camino apostando por el crecimiento deportivo e institucional. Para Falasconi esta es una gran oportunidad que no quiere dejar pasar. “Es una temporada más en el club, son varias y está bueno que la gente siga confiando en nosotros porque somos muchas las caras viejas en el plantel, los objetivos que nos proponemos, como todos los años, pasar de fase para llegar a octavos. Hoy en día el torneo tiene más accesibilidad para del ascenso y como todos los años el club está cada vez más motivado para ver si se puede llegar”, comentó.

“Vamos a tratar de hacer el mejor papel que podamos para ir cumpliendo los objetivos que nos propusimos. La mayoría somos todos chicos de acá, hay un equipo joven y los chicos que vinieron el año pasado se quedaron, ponen las mismas ganas que se pone en el club, les gustó y somos un buen grupo dentro y fuera de la cancha, queremos quedar en la historia del club logrando un ascenso o una clasificación en Liga Federal”, agregó.

El club ha tomado otro impulso en los últimos años, hubo una renovación fundamentalmente en el básquet…

Sí, la verdad que la Comisión y la Subcomisión que se armó hace un par de años viene trabajando muy bien. Son chicos que como nosotros se criaron adentro del club, lo vieron en los años de gloria y saben cuál es el nivel al que deberíamos volver. Es lo que están tratando de hacer, están haciendo bien las cosas y están mucho tiempo metidos en el club para que se desarrolle todo de la mejor manera

Vos también estás muy comprometido con el club, estás a cargo de u13 junto con Lorenzo Cavallo ¿Qué significa para vos?

Yo creo que eso habla un poco del sentido de pertenencia que tenemos los chicos, con Lorenzo ya hace mucho tiempo que aparte de jugar en la Primera estamos como profe de los chicos dando una mano desde donde podemos, cuando hay que cubrir a alguien estamos ahí por el sentido de pertenencia. Y es algo lindo, se está trabajando bien con los chicos por suerte, la categoría u13 está entre los 8 mejores de la provincia…

¿Cómo surgió esto de trabajar también con los más chiquitos?

Me lo propusieron cuando era u21, se había medio desarmado el cuerpo técnico de inferiores, hice de monitor en varias categorías, siempre dándole una mano a Lorenzo, así que le dimos para adelante sabiendo que estábamos en nuestra segunda casa y es algo lindo, porque nosotros tuvimos la suerte de pasar de esa edad y sabíamos cómo encarar a los chicos para inculcarle el sentido de pertenencia, tratar de darle lo que mejor podíamos. Hicimos el curso de entrenador nivel 1 y después ya se fue dando todo de manera natural.

¿Por los años en el club, por este compromiso te convertís de alguna manera en referente?

Sí, yo creo que sí porque ya son tantos los años que sentís un trato distinto, te conocen todos. La gente que viene a ver los partidos se acuerda de vos cuando eras pibe y por ahí te dicen que seguís jugando de la misma forma, que sentir la camiseta y esas son cosas que te hacen sentir como referente del club. En este plantel de primera somos entre 4 y 5 jugadores que hace de chicos que jugamos y venimos con varios torneos provinciales de primera y de formativas

-También conlleva una responsabilidad ante estos pibes

La verdad que sí, tenés que tener cuidado porque te observan todo el tiempo, vienen a ver un partido de Primera y a veces soy el primero en ponerse loco, tirar alguna mala palabra y sos un espejo para ellos, pero cuando lo hacen ellos tenés que corregirlos porque sabes que están a tiempo de corregirlo.

Siempre en El Tala. “Siempre que me fui a jugar en otro lado fue porque el club por ahí no entraba en el provincial, si no, yo siempre le di prioridad al club”, dijo Falasconi.

¿De alguna manera esta forma de vivir el básquet lo heredaste de tu viejo?

Mi viejo estuvo un par de años acá en el club, fue profe, yo no recuerdo bien si fue profe mío, pero era de profe Lorenzo -que un año más grande-, pero yo sí recuerdo que entrenaba con ellos, así que lo pude disfrutar desde ahí y lo pude disfrutar mucho tiempo viéndolo jugar, lo enfrenté una vez él estando en el cuerpo técnico de 9 de Freyre fue muy lindo y después todo el aprendizaje y todas las cosas que me dejó en el básquet, es inexplicable. Me costó un poco al principio cuando se fue mi viejo porque yo era muy pegado con él, salvo cuando se fue a Freyre, estuve toda la vida con él, lo acompañaba a todos lados y después cuando yo fui creciendo él hacía lo mismo. Capaz que terminaba de laburar tarde, viajaba y venía igual a verme, no le importaba, por eso digo que por ahí me costó un poco no sentirlo físicamente en la cancha, pero todo el aprendizaje que me dejó tanto en el básquet y como persona fue muy lindo.

Recuerdos. “Estuve en la hinchada en la final del Provincial de 2013, éramos todos los pibes del club como lo son los u13 ahora con nosotros. La verdad que era muy lindo y bueno, cuando jugó mi viejo también los provinciales los pude vivir también. Era chiquito, el estadio lleno era se vivía de otra manera”.

¿Qué es lo más lindo que tiene El Tala?

La gente, es una familia, hay una unión muy grande. La gente siempre banca y tira para el mismo lado y eso es muy lindo.

¿Algún sueño por cumplir con El Tala?

Poder estar presente o estar en el plantel, si se da o cuando se tenga que dar, un ascenso. Sería algo muy lindo llevarlo lo más alto o devolverlo a donde tendría que estar. Como profe, ahora con Lorenzo con la u13 estamos en una instancia linda del Provincial y ya anotados para la Liga Federal, así que sería algo lindo poder consagrarse o llegar lo más lejos posible y dejar bien parado al club.

“Agradecer siempre a mi familia a toda la familia del club y decirle a la gente el club está haciendo un gran esfuerzo y que necesitamos mucho el apoyo. Nosotros dentro de la cancha siempre vamos a tratar de dar lo mejor y llevar el club lo más lejos posible”, dijo Falasconi.