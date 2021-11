El arquero Emiliano Martínez fue uno de los puntos altos del seleccionado argentino que derrotó como visitante ante Uruguay, en el estadio del “Campeón del Siglo”, en el cotejo que cierra la fecha 13 de las clasificatorias mundialistas.



“Dibu” tuvo dos atajadas, en el comienzo y el final del partido, en donde ayudó a su equipo a que consiga los tres puntos cuando por momentos, el equipo no mostró su mejor imagen.



"Dimos un paso gigante. Matemáticamente no está cerrado, pero viendo los resultados de la fecha sabíamos que ganar hoy era un paso gigante y por suerte lo dimos", dijo.



"No jugamos bien, pero esta es la línea: sacar adelante los partidos y cosechar buenos resultados aún jugando mal. Este equipo tiene unos huevos bárbaros", enfatizó.

El arquero de Aston Villa de Inglaterra aseguró que el partido "fue muy difícil" porque "ellos necesitaban sumar" y "la cancha no estaba buena, la pelota picaba mal, estaba muy seca en el medio".

"Pero, como digo, este grupo va para adelante, nos merecemos todo. Trabajamos muy bien, te das cuenta de las ganas que tienen los chicos que se van sumando al proceso... Así que falta menos para lograr el objetivo y ojalá lo logremos", añadió.

Martínez, finalmente, dijo que el partido del martes con Brasil "no es una revancha, o en todo caso es una revancha para ellos", en referencia a la final de la Copa América que Argentina le ganó en julio pasado en el legendario estadio Maracaná.