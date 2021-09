El partido de Sportivo con Douglas Haig pasó para el sábado

La Comisión Directiva de Sportivo Belgrano informó que el partido ante Douglas Haig de Pergamino, válido por la 24° fecha del Federal A, se reprogramó para el sábado a las 16 horas.

Según señaló el club en un comunicado, la delegación visitante sufrió un accidente de tránsito en el viaje a San Francisco donde algunos jugadores fueron afectados con heridas leves.

"Enviamos un cordial saludo y pronta recuperación para quienes se vieron afectados en este suceso", concluyó la institución.

El juega iba a desarrollarse este viernes a las 20.30 e iba a abrir la jornada de la Zona B. Ahora todos los encuentros de la fecha se jugarán el día sábado.

Vuelve Alderete. Para este compromiso, el entrenador de Sportivo Belgrano recupera a Braian Camisassa y vuelve a convocar al mediocampista Andrés Alderete, después de una larga recuperación.

Programación de la 24° fecha (sábado)

15.30 hs Gimnasia y Tiro vs. Boca Unidos

15.30 hs Sarmiento vs. Sp. Las Parejas

15.30 hs Depro vs. Gimnasia (Cdu)

15.30 hs Crucero del Norte vs. Central Norte

16 hs Sportivo Belgrano vs. Douglas Haig

16 hs Def. de Belgrano vs. Racing (Cba)

16.30 hs Unión (Sunchales) vs. Chaco For Ever

Libre: Juv. Unida (G)

La tabla