La Asociación El Ceibo recibe este martes a Libertad de Sunchales en el cierre de la fase regular de la Liga Federal de Básquet. Será a partir de las 21 horas en el estadio “Antonio Cena”, con la premisa de cerrar esta primera etapa con una sonrisa.

El equipo de ‘Mara’ Blengini viene de ganar en Villa María, triunfo que le permitió asegurarse el pasaje a los playoffs de manera directa. Por su parte, los Tigres también tienen sellado su destino porque disputarán la reclasificación.

Los playoffs

Tras la disputa de la reclasificación (play-In de 4to al 7mo), los cuatro clasificados de la Zona A se cruzarán con los cuatro clasificados de la Zona B, que está integrada por Red Star (Catamarca), Olimpia (Catamarca), Hindú BBC (Catamarca), Facundo (La Rioja), Chamical Básquet (La Rioja), Club Riojano y Rioja Juniors Basket.

Estos playoffs interzonales se disputan con formato 1-2 con ventaja de local para el mejor ubicado. Los cuatro ganadores avanzarán a la fase Interconferencias donde se cruzarán con los equipos de la Conferencia Norte.

Previa

El Ceibo: Tomás Silveira, Luciano García, Martín Sauco, Tomás Aimaretti, Emiliano Galtelli, Juan Sebastián Frigerio, Pablo Grosso, Ignacio Zaffetti, Sebastián Fux y Matteo Blengini. DT: Eduardo Blengini.

Libertad: Franco Alasia, Santiago Benítez, Gabriel Peterlin, Mateo Ternavasio, Ramiro Rojo, Francisco Mines Garrido, Máximo Blangini, Máximo Barbieri, Saulo Bieschke, Esteban Ledesma, Emanuel Córdoba, Santino Fernández. DT: Gustavo Lucato

Estadio: Antonio Cena

Hora: 21

14ª fecha (última)

21 hs | El Ceibo vs. Libertad (Sunchales)

21 hs | 9 de Julio (Morteros) vs. Almafuerte (Las Varillas)

21.30 hs | Argentino (Marcos Juárez) vs. Bochas SC

Libre: Ctral. Argentino

Tabla