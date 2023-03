La Asociación El Ceibo buscará este viernes seguir en la cima de la tabla de posiciones de la Zona 2 de la División Centro en la Liga Federal de Básquet. Será desde las 22 horas en el estadio “Antonio Cena” ante Atlético Bell de Bell Ville.

El equipo de Blengini encadena tres victorias consecutivas que lo depositaron en la punta. Precisamente el último partido que perdió fue ante Bell en la primera rueda con una derrota muy ajustada en condición de visitante.

El elenco bellvillense viene de ganar en su casa ante Sportivo Suardi y acumula tres victorias contra cuatro derrotas en lo que va de la temporada.

Previa

El Ceibo: Ignacio Zafetti, Lautaro Florito, Luciano García, Álvaro Caraffa, Tomás Silveira, Franco Riffle, Martín Sauco, Sebastián Fux, Pablo Grosso, Matteo Blengini, Manuel Morán. DT: Eduardo Blengini.

Atl. Bell: Augusto Farail, Gonzalo Toranzo, Julián Beso, Gustavo Calorio, Jeremías Ledesma, Esteban Ledesma, Farid Celador, Luciano Copello. DT: Fernando Aguilar

Estadio: Antonio Cena

Hora: 22

Tabla de la Zona

El Ceibo 12 pts. (5-2) Sp. Suardi 11 pts. (4-3) Alberdi 10 pts. (4-2) Atl. Bell 10 pts. (3-4) Bochas SC 10 pts. (3-4) Almafuerte 8 pts. (2-4) 9 de Julio de Morteros (2-4)

Programación de partidos

Viernes 22 hs | El Ceibo vs. Atl. Bell

Sábado 22 hs | Alberdi vs. 9 de Julio (Morteros)

Domingo 20 hs | Sp. Suardi vs. Almafuerte