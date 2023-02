Este martes El Ceibo disputó su último amistoso de cara al debut en Liga Federal de Básquet que será el próximo lunes ante Bochas Sport Club. La Flor Nacional sumó cuatro victorias en la etapa preparativa y transita los últimos entrenamientos afinando detalles para el inicio de la temporada.

Álvaro Caraffa es una de las nuevas incorporaciones del plantel de Blengini y llega para jugar como interno tras la salida del experimentado Rigada.

El joven de General Deheza llega proveniente de Ameghino de Villa María donde sumó minutos en la Liga Argentina, pero también vistió la camiseta de 9 de Julio de Morteros sumando experiencia en la Liga Federal.

Caraffa se manifestó contento de tener este desafío y anticipó que serán un equipo intenso y con mucho desgaste. “Venimos trabajando bien, somos un equipo joven y atlético, entrenamos mucho para correr, nuestra principal arma va a ser la defensa y salir de contrataque. Estoy contento, ya quiero arrancar, tenemos un lindo grupo, así que la mejor porque ya quiero jugar”, expresó el jugador.

“Ya conocía a ‘Mara’ (Blengini), me había llamado en otras ocasiones, además lo enfrenté la temporada pasada, pero bien, también con Luciano García había compartido equipo y a Florito también lo conozco, el resto de los compañeros me recibieron muy bien, tenemos un grupo excelente y no me costó para nada adaptarme al equipo”, añadió.

Su experiencia en Liga Federal. “Ya la había jugado con 9 de Morteros, la zona está buena, hay equipos nuevos y otros que se fueron a otra zona, pero con las mismas ganas y con la mente puesta en dejar todo. En estar primera parte queremos apuntar a lo más alto para después quedar bien posicionado para los playoffs”, dijo Caraffa.

“La clave va a estar en la defensa”

El joven interno destacó la juventud en la conformación del equipo y explicó que eso será un detalle determinante para explotar sus cualidades. “La clave me parece que va a estar en la defensa somos todos jóvenes, no hay jugadores mayores de 30 años, somos un equipo que va a correr mucho y vamos a tener que ser intensos los 24 segundos en defensa porque si no lo vamos a sufrir”, indicó.

“Está Agu Lozano y Luti García que son jugadores de experiencia, Tomi Silveira también y nosotros vamos a aportar correr la cancha, lo que quiere ‘Mara’, jugadores que estén 100% enfocados en defensa y cuando tengamos la pelota para correr lo hagamos sin dejar de pensar en el rival, pero nuestro juego va a ser de contrataque y quemar las piernas en los 40 minutos”, explicó.

Los amistosos y la espera

La Flor Nacional ganó los cuatro amistosos que disputó, pero más allá de los resultados Caraffa se manifestó conforme con lo hecho por el equipo. “Si bien son amistosos la intensidad que maneja el equipo en cancha me gustó, en eso si me costó adaptarme porque yo no venía jugando a esta velocidad, pero también es lo que mas me gustó y es un desafío personal amoldarme a ese equipo”, señaló.

“Somos el equipo que debuta último, estamos ansiosos, mañana debuta Bochas así que seguramente vamos a ver el partido para analizar a los jugadores, va a ser como una revancha de la final, va a estar bueno, espero que vaya mucha gente para que el clima de la cancha esté lindo y sea un buen partido”, concluyó Caraffa.

“Quiero agradecer al club por tenerme en cuenta para esta temporada y espero que la gente apoye al equipo”, dijo Caraffa.