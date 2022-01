La Asociación El Ceibo continúa trabajando en el armado de su plantel para afrontar el Torneo Federal y una de las caras nuevas que tendrá será la de Gustavo Calorio, que viene de jugar en Unión de San Guillermo.

El jugador santafesino, de 26 años, se mostró muy contento por esta oportunidad atendiendo a que consiguió el ascenso con Unión Progresista de Villa Ángela y con 9 de Julio de Freyre, pero no pudo disputar la competencia porque estos equipos decidieron no participar del torneo.

"La verdad que estoy muy contento por mi incorporación a El Ceibo, hace varios años que venía buscando esta posibilidad de jugarlo y que por diferentes cuestiones no se me terminó dando en años anteriores. Es el momento justo y quiero aprovechar esta oportunidad con todas las ganas y el trabajo de siempre", indicó el jugador.

Y agregó: "Afronto el desafío de la mejor manera, estoy esperando con todas las ansias que llegue el lunes para arrancar la pretemporada".

"Tuve la suerte de ascender con dos clubes diferentes, uno fue Progresista de Villa Ángela y no tuve la posibilidad de jugar porque al año siguiente no decidieron jugarlo. Y en 9 de Julio de Freyre me pasó lo mismo, no se dio antes, pero las cosas pasan por algo así que disfruto de la oportunidad que me llegó hoy", dijo Calorio.

Perseverancia y un conocimiento previo de lo que quiere el entrenador

Calorio explicó que la clave para tener esta chance fue la perseverancia. "Fue seguir adelante todos estos años a pesar de que las cosas no se presentaban favorables, seguir entrenando, mejorando y lo más importante es ser buena persona", señaló.

"Tuve la posibilidad de conocer al 'Mara' (Blengini) y compartir plantel en 9 de Freyre. Es un profesional increíble, le gusta muchísimo entrenar, tiene las cosas claras y para él las cosas son blanco o negro, es un entrenador que me gusta también por el estilo de juego que tiene de presionar y correr mucho toda la cancha, así que estoy muy agradecido con él por esta oportunidad", indicó el jugador.

Jugando para Unión de San Guillermo, Calorio tuvo la posibilidad de enfrentar a El Ceibo en la Liga Cordobesa donde terminó ganando el equipo de San Francisco, al respecto el jugador comentó: "Han hecho las cosas muy bien durante todo el año, cuando se trabaja y se hacen las cosas bien, a veces la cosas se dan y otra veces no, a El Ceibo se le terminó dando y me pone contento por ellos".

Lo que viene

Finalmente, el jugador contó que el próximo fin de semana llegará a San Francisco a la espera del inicio de la pretemporada. "En lo personal quiero brindarle lo mejor al equipo, ayudar en todo lo que se necesite, esto lo tendremos que hablar con más profundidad con el técnico, aportar lo mío y todos los días sumar un poquito a cada partido y a cada entrenamiento", indicó Calorio.