Baby Fútbol: resultados y tablas tras la 15° fecha del Apertura

La Liga de Baby Fútbol disputó este domingo la 15° fecha del Torneo Apertura, cumpliendo así con la doble jornada pactada para este fin de semana.

La fecha dejó los siguientes resultados:

Categoría 2012

Belgrano 6-0 Dep. El Trébol (En El Tío)

Barrio Jardín 3-0 Estrella del Sur

Dep. Norte 5-0 DMD Freyre

Barrio Cabrera 0-4 Dep. Sebastián

CD River 7-0 Tarzanito

2 de Abril 5-0 Inf. Xeneize

Dep. Josefina 2-1 Gral. Savio (En Estrella del Sur)

Los Albos 0-0 Tiro y Gimnasia

Dep. Oeste 0-2 CDyC El Faisán

Libre: Los Andes

(*) Cabe recordar que en la fecha 14 hubo partido suspendidos que se resolverán en la semana.

Categoría 2013

Belgrano 0-1 Dep. El Trébol (En El Tío)

Barrio Jardín 0-4 Estrella del Sur

Dep. Norte 1-0 DMD Freyre

Barrio Cabrera 0-2 Dep. Sebastián

CD River 6-1 Tarzanito

2 de Abril 7-0 Inf. Xeneize

Dep. Josefina 5-0 Gral. Savio (En Estrella del Sur)

Los Albos 3-1 Tiro y Gimnasia

Dep. Oeste 0-2 CDyC El Faisán

Libre: Los Andes

Categoría 2014

Belgrano 1-1 Dep. El Trébol (En El Tío)

Barrio Jardín 1-4 Estrella del Sur

Dep. Norte 0-1 DMD Freyre

Barrio Cabrera 5-2 Dep. Sebastián

CD River 3-0 Tarzanito

2 de Abril 4-1 Inf. Xeneize

Dep. Josefina 0-0 Gral. Savio (En Estrella del Sur)

Los Albos 8-1 Tiro y Gimnasia

Dep. Oeste 2-1 CDyC El Faisán

Libre: Los Andes

Categoría 2015

Belgrano 7-0 Dep. El Trébol (En El Tío)

Barrio Jardín 1-1 Estrella del Sur

Dep. Norte 0-1 DMD Freyre

Barrio Cabrera 1-3 Dep. Sebastián

CD River 3-1 Tarzanito

2 de Abril 4-1 Inf. Xeneize

Dep. Josefina 1-2 Gral. Savio (En Estrella del Sur)

Los Albos 1-0 Tiro y Gimnasia

Dep. Oeste 1-3 CDyC El Faisán

Libre: Los Andes

16° fecha

CDyC El Faisán vs. Los Albos

DMD Freyre vs. Barrio Jardín

Dep. El Trébol (El Tío) vs. Los Andes

Dep. Sebastián vs. Dep. Norte

Estrella del Sur vs. Belgrano

Gral. Savio vs. 2 de Abril

Inf. Xeneize vs. CD River

Tarzanito vs. Barrio Cabrera

Tiro y Gimnasia vs. Dep. Josefina

Libre: Dep. Oeste