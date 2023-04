Se jugó la octava fecha del Apertura de la Liga de Baby Fútbol.

Estos son los resultados de las diferentes categorías:

CATEGORÍA 2014

LOS ALBOS 5 – 4 LOS ANDES

DEP. SEBASTIÁN 1 – 6 BARRIO CABRERA

TARZANITO 0 – 0 C.D. Y C. EL FAISÁN

DEP. JOSEFINA 0 – 7 D.M.D. FREYRE

BARRIO JARDÍN 4 – 7 DEP. OESTE

DEP. NORTE 1 – 3 ESTRELLA DEL SUR

INFANTIL XENEIZE 1 – 2 GRAL. SAVIO

C.D. RIVER 1 – 3 BELGRANO

TIRO Y GIMNASIA 0 – 4 2 DE ABRIL

LIBRE: DEP. EL TRÉBOL

TABLA DE POSICIONES

Bº CABRERA 16

LOS ALBOS 12

D. M. D. FREYRE 12

DEP. OESTE 11

BELGRANO 11

LOS ANDES 11

GRAL. SAVIO 11

2 DE ABRIL 10

Bº JARDIN 10

EST. DEL SUR 8

EL FAISAN 6

EL TREBOL (EL TIO) 6

TARZANITO 6

DEP. SEBASTIAN 3

C. D. RIVER 3

DEP. NORTE 2

DEP. JOSEFINA 2

INFANTIL XENEIZE 2

TIRO Y GIMNASIA 2

CATEGORÍA 2013

LOS ALBOS 1 – 1 LOS ANDES

DEP. SEBASTIÁN 3 – 0 BARRIO CABRERA

TARZANITO 0 – 7 C.D. Y C. EL FAISÁN

DEP. JOSEFINA 6 – 1 D.M.D. FREYRE

BARRIO JARDÍN 0 – 5 DEP. OESTE

DEP. NORTE 1 – 5 ESTRELLA DEL SUR

INFANTIL XENEIZE 0 – 4 GRAL. SAVIO

C.D. RIVER 3 – 4 BELGRANO

TIRO Y GIMNASIA 3 – 1 2 DE ABRIL

LIBRE: DEP. EL TRÉBOL

TABLA DE POSICIONES

C. D. RIVER 13

EL FAISAN 13

LOS ALBOS 12

BELGRANO 12

DEP. SEBASTIAN 11

DEP. JOSEFINA 11

Bº CABRERA 11

LOS ANDES 10

EST. DEL SUR 9

TIRO Y GIMNASIA 8

DEP. NORTE 7

2 DE ABRIL 6

DEP. OESTE 6

D. M. D. FREYRE 5

GRAL. SAVIO 4

EL TREBOL (EL TIO) 4

Bº JARDIN 1

TARZANITO 1

INFANTIL XENEIZE 0

CATEGORÍA 2012

LOS ALBOS 2 – 1 LOS ANDES

DEP. SEBASTIÁN 3 – 1 BARRIO CABRERA

TARZANITO 0 – 1 C.D. Y C. EL FAISÁN

DEP. JOSEFINA 2 – 2 D.M.D. FREYRE

BARRIO JARDÍN 3 – 1 DEP. OESTE

DEP. NORTE 7 – 0 ESTRELLA DEL SUR

INFANTIL XENEIZE 1 – 1 GRAL. SAVIO

C.D. RIVER 0 – 4 BELGRANO

TIRO Y GIMNASIA 2 – 1 2 DE ABRIL

LIBRE: DEP. EL TRÉBOL

TABLA DE POSICIONES

DEP. NORTE 16

Bº JARDIN 15

BELGRANO 14

LOS ALBOS 11

TIRO Y GIMNASIA 11

EL FAISAN 11

EL TREBOL (EL TIO) 8

DEP. SEBASTIAN 7

GRAL. SAVIO 7

LOS ANDES 7

C. D. RIVER 6

INFANTIL XENEIZE 6

DEP. JOSEFINA 6

2 DE ABRIL 5

D. M. D. FREYRE 5

DEP. OESTE 4

Bº CABRERA 3

TARZANITO 2

EST. DEL SUR 0

CATEGORÍA 2011

LOS ALBOS 1 – 2 LOS ANDES

DEP. SEBASTIÁN 3 – 3 BARRIO CABRERA

TARZANITO 2 – 2 C.D. Y C. EL FAISÁN

DEP. JOSEFINA 3 – 2 D.M.D. FREYRE

BARRIO JARDÍN 4 – 1 DEP. OESTE

DEP. NORTE 3 – 0 ESTRELLA DEL SUR

INFANTIL XENEIZE 0 – 3 GRAL. SAVIO

C.D. RIVER 2 – 1 BELGRANO

TIRO Y GIMNASIA 6 – 0 2 DE ABRIL

LIBRE: DEP. EL TRÉBOL

TABLA DE POSICIONES

C. D. RIVER 14

Bº CABRERA 13

DEP. NORTE 13

Bº JARDIN 13

TIRO Y GIMNASIA 13

EL FAISAN 11

BELGRANO 10

DEP. SEBASTIAN 9

LOS ANDES 7

GRAL. SAVIO 6

EL TREBOL (EL TIO) 6

LOS ALBOS 5

TARZANITO 5

DEP. JOSEFINA 5

EST. DEL SUR 4

DEP. OESTE 4

2 DE ABRIL 4

D. M. D. FREYRE 2

INFANTIL XENEIZE 0

Relámpago en Deportivo Norte

Por otro lado, este domingo se disputará un nuevo torneo relámpago, esta vez para la categoría 2014. Será en cancha de Deportivo Norte desde las 9 de la mañana.

Programación de la 1ª fase

9 hs Deportivo Oeste vs. Belgrano

9.40 hs Barrio Cabrera vs. Infantil Xeneize

10.20 hs Tarzanito vs. Deportivo Norte

11 hs Dep. Sebastián vs. Gral. Savio

11.40 hs 2 de Abril vs. CD River

12.20 hs Dep. Josefina vs. Los Andes

13 hs CDyC El Faisán vs. Tiro y Gimnasia

13.40 hs DMD Freyre vs. Barrio Jardín

14.20 hs Los Albos vs. Estrella del Sur

(Fuente: Promesas del Fútbol)