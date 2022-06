Tras disputarse la 17° fecha del Apertura ya hay equipos que se coronaron campeones en la Liga de Baby Fútbol. A dos fechas del cierre Estrella del Sur y River fueron los primeros en festejar.

En la categoría 2011, el Centro Deportivo River le ganó a General Savio y alcanzó los 30 puntos que lo dejaron con el título. En la 2013, también fue campeón River al derrotar al "naranja", su rival directo que marchaba en el segundo lugar.

En tanto, en la categoría 2012 Estrella del Sur venció a Infantil Xeneize y volvió a festejar el título de la división.

Por último, Barrio Jardín continúa como líder de la categoría 2010, ahora con 28 puntos, seguido por El Trébol que suma 27 unidades.

Categoría 2010

1 Barrio Jardín 28 pts.

2. Dep. El Trébol (El Tío) 27 pts.

3. Dep. Josefina 24 pts.

4. Estrella del Sur 23 pts.

5. Los Albos 23 pts.

6. DMD Freyre 23 pts.

7. C.D. y C. El Faisán 22 pts.

8. Dep. Oeste 20 pts.

9. Gral. Savio 15 pts.

10. Los Andes 15 pts.

11. Barrio Cabrera 14 pts.

12. C. D. River 14 pts.

13. 2 de Abril 13 pts.

14. Belgrano 12 pts.

15. Tarzanito 9 pts.

16. Infantil Xeneize 8 pts.

17. Dep. Sebastián 7 pts.

18. Tiro y Gimnasia 6 pts.

19. Dep. Norte 3 pts.

Categoría 2011

1. C. D. River 30 pts. (Campeón)

2. Barrio Jardín 25 pts.

3. Belgrano 25 pts.

4. Barrio Cabrera 23 pts.

5. C.D. y C. El Faisán 22 pts.

6. Tiro y Gimnasia 21 pts.

7. Dep. El Trébol (El Tío) 20 pts.

8. Dep. Oeste 19 pts.

9. Los Albos 19 pts.

10. Gral. Savio 18 pts.

11. Dep. Norte 15 pts.

12. Estrella del Sur 14 pts.

13. Tarzanito 13 pts.

14. Dep. Sebastián 12 pts.

15. Los Andes 11 pts.

16. 2 de Abril 9 pts.

17. DMD Freyre 6 pts.

18. Infantil Xeneize 2 pts.

19. Dep. Josefina 2 pts.

Categoría 2012

1. Estrella del Sur 32 pts. (Campeón)

2. Belgrano 27 pts.

3. Barrio Cabrera 24 pts.

4. Dep. Oeste 23 pts.

5. Dep. Norte 22 pts.

6. CD River 22 pts.

7. Dep. Sebastián 18 pts.

8. Tiro y Gimnasia 18 pts.

9. Los Albos 17 pts.

10. Los Andes 17 pts.

11. El Faisán 14 pts.

12. Dep. Josefina 11 pts.

13. Inf. Xeneize 11 pts.

14. DMD Freyre 10 pts.

15. 2 de Abril 10 pts.

16. Dep. El Trébol 10 pts.

17. Gral. Savio 9 pts.

18. Barrio Jardín 9 pts.

19. Tarzanito 2 pts.

Categoría 2013

1. C. D. River 30 pts. (Campeón)

2. Estrella del Sur 25 pts.

3. Gral. Savio 24 pts.

4. Los Albos 24 pts.

5. Belgrano 23 pts.

6. C.D. y C. El Faisán 20 pts.

7. Dep. Norte 20 pts.

8. Dep. Sebastián 20 pts

9. Barrio Cabrera 20 pts.

10. Dep. Josefina 19 pts.

11. Los Andes 16 pts.

12. 2 de Abril 15 pts.

13. DMD Freyre 13 pts.

14. Tiro y Gimnasia 9 pts.

15. Barrio Jardín 9 pts.

16. Dep. Oeste 9 pts.

17. Tarzanito 6 pts.

18. Dep. El Trébol (El Tío) 4 pts.

19. Infantil Xeneize 0 pts.

18° fecha

Dep. Norte vs. Estrella del Sur

Inf. Xeneize vs. Belgrano

Barrio Cabrera vs. Dep. Sebastián

Los Albos vs. CD River

Gral. Savio vs. Barrio Jardín

CDyC El Faisán vs. Dep. El Trébol

Tarzanito vs. Dep. Oeste

DMD Freyre vs. Tiro y Gimnasia

Dep. Josefina vs. 2 de Abril

Libre: Los Andes