San Isidro sigue sólido en la Liga Argentina de Básquet y este jueves volvió a mostrar un buen nivel en el "Severo Robledo". Los Halcones Rojos se mantienen como uno de los animadores de la Conferencia Norte y se le vienen dos partidos determinantes para esta primera parte del año.

El alero Santiago Assum sufrió una lesión en su tobillo en la pretemporada, se perdió los primeros partidos, pero se recuperó en tiempo récord y de a poco busca volver al máximo de su nivel.

En ese marco, el riotercerense se manifestó muy conforme con lo hecho hasta ahora y pone la vara alta en la competencia. "Contento obviamente de sumar una nueva victoria, de volver a imponer nuestro juego de local, volvimos a tener muchas posesiones, a estar arriba de los 90 puntos así que estoy muy contento. Por cómo se viene dando la Liga la localía la tenés que mantener fuerte y se está viendo cada vez más como Parque, Ameghino, GEPU ganan de visitante, Rivadavia fue a la gira del norte y metió los tres partidos; entonces va a ser una Liga durísima donde mantener la localía va a ser clave", explicó.

"La idea siempre es tener muchas posesiones y que el rival convierta menos de 70, sabemos que si el rival anda en menos de 70 las posibilidades de ganar van a ser mucho más altas", dijo Assum.

Con respecto a su nivel individual, el jugador explicó que "vamos de a poco, intentando no frustrarme, siento que todavía estoy lejos de mi nivel por la lesión que tuve, fue una lesión grave donde hice un tiempo de recuperación récord para volver a estar, entonces ahora es momento de que mi cabeza no me juegue en contra, me va a llevar un tiempo, pero a medida que pasan los partidos me voy sintiendo mejor, mis compañeros me dan mucha confianza, saben de lo que soy capaz y que me va a llevar un tiempo recuperar el nivel, tener un grupo así, tener un cuerpo técnico que te apoye creo que hace más fácil volver de una lesión grave".

Assum es un jugador con buena mano para los tiros de tres, este jueves sorprendió con un par de volcadas que hicieron delirar a los presentes. "Además del lanzamiento siempre tuve mi primer paso rápido y fuerte para atacar el aro, es lo que me está costando y hasta hoy me sorprendí de mí mismo por las dos volcadas que hice, no lo esperaba, pero también se trata de la actitud que le estoy poniendo y la verdad que me estoy sacrificando mucho, estoy haciendo muchas horas extras y estoy laburando mucho para poder volver a ser el Santiago que solía ser y estar cada vez mejor. Estoy contento de seguir sumando y sintiéndome más firme para poder estar bien para el equipo porque se lo que le puedo dar a este equipo estando bien", señaló.

Lo que viene: Ameghino y Barrio Parque

El Rojo viajará el próximo lunes para enfrentar al líder de la Conferencia en Villa María y cerrará la semana en Córdoba visitando a Barrio Parque que hoy es el único invicto del torneo. "Van a ser durísimos, nosotros lo preparamos con la seriedad que preparamos todo, no importa cual sea el rival, hay que darle la misma importancia a todos. Ahora hay que pensar en descansar mañana y ya el sábado ponerse a laburar en Ameghino que es una equipazo sin lugar a dudas, que viene de hacer una gira perfecta por Chaco, entonces va a ser durísimo, van a ser juegos que en este momento de la temporada te marcan como equipo, va a ser importante que vayamos con la confianza de jugar de igual a igual, de poder imponer nuestro ritmo que nosotros sabemos que cuando jugamos a lo que nosotros queremos le podemos ganar a cualquiera, así que estamos confiados y sabemos que tenemos material para con qué", cerró el alero de San Isidro.