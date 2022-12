Este fin de semana se puso en marcha la 31ª edición del Torneo Internacional Amistad de Oro, competencia que organiza el club Centro Social de Brinkmann para los chicos de la categoría 2011.

El torneo tiene como sede central el club "rojinegro" y subsedes en distintos localidades de la región como Esperanza, Suardi, Porteña, Altos de Chipión, Miramar y San Francisco, precisamente en el estadio "Dario N. Jular" de Antártida Argentina.

Resultados de la 1ª fecha (Domingo)

SS Devoto 0-1 Sportivo Belgrano

Sp. Santa Clara 0-0 Antártida Azul

Proyecto Crecer 0-1 Peñarol

Antartida Arg. 0-1 Liga Juvenil

Programación 2ª fecha (Lunes)

19.30 hs Liga Juvenil vs. Sportivo Belgrano

20.30 hs Sp. Santa Clara vs. Proyecto Crecer

21.30 hs SS Devoto vs. Antártida Arg.

22.30 hs Peñarol vs. Antártida Azul