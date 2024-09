Este viernes arranca el Súper 6 en la sede de San Francisco con un interesante partido que se disputará a partir de las 21 horas, donde San Isidro se enfrentará a Instituto de Córdoba.

Para el Rojo será la segunda prueba de pretemporada, en la previa al inicio de la Liga Argentina que lo tendrá debutando el 14 de octubre en San Francisco, mientras que La Gloria se prepara para el inicio de la máxima categoría del básquet nacional el próximo 8 de octubre.

Las entradas se venden en la Secretaría del club (9 a 12 hs y 16 a 21 hs), son únicamente generales y tienen un valor de $5.000. Para quienes deseen adquirirlas para los tres partidos de la zona, el club ofrece un combo de $10.000.

Por otro lado, este mismo viernes pero en Córdoba se define la Zona B con el encuentro entre Barrio Parque y Atenas que se jugará en el Teatro de los Sueños de barrio Parque Capital, también desde las 21.

FASE DE GRUPOS

Zona A (San Francisco)

27-Sep - 21 hs | San Isidro vs Instituto A.C.C.

28-Sep - 19:30 hs | Instituto A.C.C. vs Independiente D.S.C. (Oliva)

29-Sep - 21 hs | San Isidro vs Independiente D.S.C. (Oliva)

Zona B (Córdoba)

22-Sep | A.D. Atenas 102-78 Sportivo Suardi

23-Sep | Barrio Parque 78-81 Sportivo Suardi

27-Sep - 21 hs | Barrio Parque vs A.D. Atenas

FASE DE PLAYOFFS

Semifinal | 3-oct | 1º Zona B Vs 2º Zona A | Definir

Semifinal | 3-oct | 1º Zona A Vs 2º Zona B | Definir

9 – 3º y 4º | 4-oct | Perdedor J7 Vs Perdedor J8 | Definir

10 – Final | 4-oct | Ganador J7 Vs Ganador J8 | Definir