La Selección Argentina jugará esta martes ante Canadá por las semifinales de la Copa América de Estados Unidos 2024, en un partido que comenzará a las 21 en el MetLife Stadium de New Jersey, con el chileno Piero Maza como árbitro.

El partido será transmitido por Telefe, TyC Sports y TV Pública. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Directv Go y Telecentro Play.

La Selección que comanda Lionel Scaloni busca defender la conquista de 2021 y llegó a semifinales del torneo continental luego de superar la fase de grupos con puntaje perfecto, mientras que en los cuartos de final ante Ecuador mostró una pobre imagen y necesitó de los penales para meterse entre los cuatro mejores de América.

Si bien no está en su plenitud física, el capitán Lionel Messi sería titular, según lo indicado por Scaloni en la conferencia de prensa previa. “El 99% de las veces está para jugar. Nunca me pasó que no esté para jugar. Cada vez que salió a la cancha, está para jugar. Para mañana está para jugar, sin dudas”.

Para despejar dudas, agregó: “Es una decisión muy fácil para mí, porque es una decisión muy franca, de que, si está bien, juega; y si no está bien, juega los últimos 30 minutos. Así de fácil".

Scaloni pararía en el 11 titular al arquero Emiliano “Dibu” Martínez, héroe en los penales ante Ecuador, y a los defensores Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Cristian Romero y Nahuel Molina. En el mediocampo ya comienzan las incógnitas, ya que Alexis Mac Allister y Rodrigo de Paul tendrían un lugar asegurado y pelean por un lugar Enzo Fernández y Leandro Paredes.

Por último, en la delantera, Lionel Messi iría de arranque acompañado de Nicolás González o Ángel Di María, y Julián Álvarez o Lautaro Martínez.

Canadá, por su parte, logró clasificar en segundo lugar en el grupo de Argentina luego de haber perdido 2-0 contra los campeones del mundo, haber vencido a Perú y haber empatado con Chile. En los cuartos de final disputaron un buen encuentro contra Venezuela, aunque se les complicó al final y tuvieron que definir la clasificación en la tanda de penales.

Argentina tiene un historial favorable ante su rival, con dos victorias en sus enfrentamientos previos. El primero fue en 2010, con un contundente 5-0 a favor de la Albiceleste dirigida por Diego Maradona, antes del Mundial de Sudáfrica. El último enfrentamiento fue en el partido inaugural de la Copa América, donde la selección de Scaloni se impuso 2-0.

Probables formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nahuel Molina; Enzo Fernández o Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Rodrigo de Paul; Lionel Messi, Ángel Di María o Nicolás González y Julián Álvarez o Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Canadá: Maxime Crepeau ; Alistair Johnston , Moise Bombito , Derek Cornelius , Alphonso Davies ; Ismael Koné , Stephen Eustaquio ; Liam Millar , Jonathan David , Jacob Shaffelburg ; y Cyle Larin. DT: Jesse Marsch.

Estadio: MetLife, New Jersey

Árbitro: Piero Maza (Chile).

VAR: Juan Lara (Chile).

Hora de inicio: 21.

TV: TyC Sports, DSports, Televisión Pública y Telefé.

.