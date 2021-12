Mientras se desarrollan todas las tratativas para la organización del partido homenaje a Juan Pablo Francia, el mismo Director Deportivo de Sportivo Belgrano trabaja en paralelo en el armado del plantel de la próxima temporada.

En ese marco, el Diez adelantó que este sábado anunciarán a la primera incorporación y, si bien no trascendió el nombre, se trata de un delantero de área. Además, Francia afirmó que el objetivo es armar un plantel muy competitivo y es por eso que se esperan varias incorporaciones.

Consultado por su nuevo rol en la institución, el ex jugador comentó: "Me siento muy bien y muy cómodo en este puesto, es algo muy lindo, era el lugar ideal porque no me veo dirigiendo a los chicos o algo de eso, estamos trabajando mucho, analizando jugadores y por ahí hay muchos representantes que quieren meter jugadores, pensé que iba a estar mas tranquilo cuando dejara el fútbol (risas), pero me está gustando mucho, estamos analizando y viendo videos, mas allá de que ya tenemos muchas cosas en carpeta para el año que viene".

"Está todo muy parado, hay equipos que no terminaron sus competencias y como todos, los jugadores esperan irse más arriba de donde están, así que estamos charlando, mañana ya anunciamos el primer refuerzo, hemos arreglado así que esperemos que todo siga de esta forma. Se complica por las potencias que hay en el torneo, también todo lo que implica lo económico, pero venimos bien y estoy muy contento con lo que venimos haciendo", añadió.

Rodaje para los juveniles

Por otro lado, Francia también destacó la importancia de que varios juveniles del club hayan podido emigrar a préstamo para sumar rodajes y anticipó que el próximo año podrían ser más los jugadores de la Verde que sean cedidos. "Es importante para ellos que sigan jugando, seguramente el año que viene, más allá de que vamos a armar un equipo muy competitivo como lo tenemos pensado, algunos se irán a préstamo también, estamos analizando eso, los que vienen, los que se quedan y los que tenemos que dar a préstamo para que tengan mayor continuidad", indicó.

"Al armar un plantel competitivo, hay jugadores que no merecen que le faltemos el respeto, jugadores que tienen 30-40 partidos y que después no tenga lugar para jugar por la cantidad de jugadores que tenemos no se lo merecen, así que analizamos todo eso, les va a hacer bien a los chicos y es importante para el club para que sea el piso del año que viene", agregó..

Avaro y Muller: ¿Se quedan?

Ambos jugadores finalizaron sus préstamos con Atlético de Rafaela y Estudiantes de Río Cuarto, respectivamente. "Lo estamos viendo, los dos terminaron sus contratos con el club actual, por ahí todos esperan seguir en la categoría (Primera Nacional) o seguir trepando, pero lo estamos charlando, la predisposición nuestra está y esperamos que de ellos también esté porque son jugadores que le pueden aportar mucho al club", finalizó.

Se fue Alderete. Por otro lado, el club también confirmó que el mediocampista central Andrés Alderete decidió no renovar su contrato con la institución y no continuará en la próxima temporada.